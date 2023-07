Cel mai mare star din Asia s-a sinucis. Coco Lee, vedeta Disney, și-a luat viața la 48 de ani

Pe data de 5 iulie 2023, Coco Lee s-a stins, la doar 48 de ani. Cea mai mare artistă din Asia, cunoscută în întreaga lume pentru că a dublat vocea lui Mulan, s-ar fi sinucis după o lungă depresie. Fanii Disney, dar și artiști și admiratori de pretutindeni, sunt devastați.

Carol și Nancy surorile lui Coco Lee a transmis vestea tristă, la doar jumătate de an de când artista își lansase ultima piesă, intitulată Tragic. Cântăreața a încercat să-și curme suferința și depresia prin sinucidere duminică. A fost transportată, de urgență, la spital, dar corpul său a cedat în cursul dimineții de miercuri.

Cu un an înainte, vedeta Disney le spunea fanilor de pe Instagram că s-a confruntat cu obstacole uriașe care i-au schimbat viața și că „a fost un an extrem de greu”.

„Un pionier, o legendă a lumii muzicale”

La doar câteva ore după ce s-a aflat vestea morții, bunul ei prieten a transmis:

„Când am întâlnit-o prima oară pe Coco, eram amândoi adolescenți și aveam, cel mai probabil, 18 sau 19 ani. Eram amândoi abia veniți în Taiwan și abia vorbeam limba. Într-o seară, un grup de amici ne-a chemat la bowling cu L.A. Boys și încă îmi amintesc clar că ea era sufletul petrecerii. Fiecare tip de acolo dezvoltase o pasiune pentru ea, dar își asuma că joacă în altă ligă. Avea un zâmbet radiant, un râs contagios și o personalitate mai cuprinzătoare decât viața. Încă de atunci avea toate calitățile pentru a deveni un star.

Odată cu trecerea anilor, amândoi am crescut enorm ca muzicieni și drumurile noastre au continuat să se întâlnească. Am lucrat cu același producător, am semnat cu aceeași casă de discuri și chiar am lucrat la aceleași proiecte. Oricum ar fi, ea a continuat să crească. A devenit cel mai mare star de la Sony și după aceea, cel mai mare star din Asia. Mi-o aduc aminte cântând la Premiile Oscar, dar și când Sony New York a semnat cu ea pentru a fi primul artist care „rupe” piața din Statele Unite ale Americii. Agentul lui Mariah Carey a semnat cu ea. Toată lumea voia să lucreze cu Coco și, din toate motivele, ea era cea mai bună.

În industria muzicală, Coco a doborât toate barierele internaționale înainte ca orice alt cântăreț din China să o facă. Haideți să ne aducem mereu aminte de ea ca un pionier și o legendă a lumii muzicale.

Sunt norocos și mereu recunoscător pentru că am cunoscut-o și că i-am fost prieten. Sufletul ei, strălucirea sa, ala cum erau și muzica sa, nu se vor umbri niciodată”, a spus Wang Leehom pe Facebook.

