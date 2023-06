Fanii Disney, în doliu! Actrița a murit la doar 29 de ani într-un accident tragic

Pe data de data de 11 iunie, o vedetă Disney s-a stins. Park Soo Ryun a suferit un accident, o cădere care a adus-o în moarte cerebrală. Neavând nicio altă variantă pentru a-i păstra inima vie, părinții tinerei de doar 29 de ani au decis să-i doneze organele. Artista trebuia să aibă un spectacol chiar următoarea zi de după accident, pe insula Jeju, cea mai mare insulă din Coreea de Sud.

Potrivit rapoartelor medico-legale, Park Soo Ryun a căzut de pe scări pe data de 11 iunie 2023. Actrița de doar 29 de ani a intrat în comă și a fost transportară, de urgență, la spital. Medicii au încercat din răsputeri să o resusciteze, dar, în cele din urmă, tânăra a intrat în moarte cerebrală.

„Numai creierul ei este inconștient, iar inima încă mai bate. Trebuie să existe cineva care are nevoie disperată (de organe, n.r.) Ca mama și tatăl ei, vom putea trăi mângâiați (de gândul că inima fiicei lor, n.r.) s-a dus la cineva și bate”, a spus mama lui Park pentru publicația Soompi.

Trupul neînsuflețit al vedetei Disney a fost dus la a sala de înmormântare a Spitalului Suwon din Centrul Medical al provinciei Gyeonggi. Priveghiul său a început pe data de 12 iunie și a durat doar o zi.

Park Soo Ryun a jucat în Snowdrop rolul unei studente, dar a avut o carieră și în musicaluri. În anul 2018, își făcea debutul în producția Il Tenore, care i-a adus roluri în Finding Mr. Destiny, Passing Through Love, The Cellar, Siddhartha și The Day We Loved.

(CITEȘTE ȘI: Campioană a României, în doliu! Fotbalistul Augustin Chira a murit la doar 35 de ani)

Filmul Disney după care ambele actrițe au murit la 29 de ani în condiții suspecte

Colega lui Park Soo Ryun din Snowdrop a murit, de asemenea, la vârsta de 29 de ani, anul trecut, la doar câteva săptămâni după premiera producției Disney.

În filmul în care au jucat cele două tinere, este vorba despre o dramă politică plasată în mijlocul mișcării pentru democrație din 1987 din Coreea de Sud. Pe lângă Ghiocel , Mi-soo a apărut și în serialele de televiziune Into the Ring și Hi Bye, Mama! , precum și filmele din 2019 Kyungmi’s World și Memories , potrivit Variety

Landscape Entertainment a lansat, la vremea aceea, o declarație în care scria „Kim ne-a părăsit brusc pe 5 ianuarie. Cei îndoliați sunt adânci în tristețea lor bruscă. Vă rugăm să vă abțineți de la a raporta zvonuri sau speculații false, astfel încât familia să poată jeli în pace”.

Fanii nu au putut să nu observe coincidența care leagă două decese subite ale actrițelor care au jucat în același film.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea teatrului românesc. Actorul Constantin Avădanei a murit la 72 de ani)