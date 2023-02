Cel mai surprinzător cuplu din showbiz: Selly şi vloggeriţa Mimi! „Nu pot să cred”

În cadrul unei emisiuni Tv, vloggerița Mimi, fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu, a mărturisit faptul că a avut o relație cu Selly, în urmă cu mai mulți ani. Iată detaliile mai jos, în articol.

Mimi a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță, la Pro TV. Fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu a mărturisit faptul că, în urmă cu mai mulți ani, a avut o relație cu Selly. După ce a acceptat provocarea de a participa la rubrica Sosurilor Iuți, vloggerița a răspuns unor întrebări incomode!

Mimi și Selly au avut o relație scurtă

Creatoarea de conținut a mărturisit faptul că, în urmă cu ceva vreme, a avut o scurtă relație cu Selly. Întrebată de Cătălin Măruță „Cu ce vedetă din showbizul românesc ai avut o relație/aventură și presa nu a aflat?”, la rubrica respectivă, Mimi a mărturisit: „Selly. Nu am mai spus asta niciodată!”.

Reacția lui Cătălin Măruță nu a încetat să apară: „Pe bune?! O să fie pe prima pagină a ziarelor”.

„Am spus Selly. A fost acum mulți ani. Eram copii, nici nu mai contează. Da, ne-am pupat. Nu pot să cred că am zis asta. A fost acum mulți ani”, a continuat Mimi.

Cătălin Măruță a replicat: „Selly și Mimi! Băi băiatule, showbiz-ul ăsta dacă îl iei la puricat… vai de capul nostru ce iese! Mimi a venit să joace tare și mai avem întrebări”.

Vezi și “ȘI-A IEȘIT DIN MÂNĂ” DUPĂ DESPĂRȚIREA DE SEBASTIAN DOBRINCU, DAR… MIMI NU UITĂ SĂ FIE ROMANTICĂ!

Ce a spus Mimi despre fostul ei prieten, Sebastian Dobrincu?

De asemenea, creatoarea de conținut a dezvăluit detalii și despre relația pe care a avut-o alături de Sebastian Dobrincu. Mai cu seamă, Mimi a spus trei defecte pe care le-ar fi avut tânărul: „Perfecționist, ascuns și competitiv. N-am citit întrebarea pe dos. Am citit-o foarte bine. (…) Mi-a ascuns foarte multe lucruri. Poate s-a schimbat între timp. A trecut un an și ceva de când ne-am despărțit. Nu mai știu când am vorbit ultima dată”.

Citește și SELLY, MOMENTE DE PANICĂ! ARTISTUL A RĂMAS FĂRĂ ECHIPAMENTE VIDEO DE 5000 DE EURO DIN CAUZA UNUI ȘOFER DE TAXI

Sursă foto: captură video Pro TV, CANCAN.RO