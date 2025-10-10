Cele 7 tipuri de alimente care te balonează dacă le consumi la cină. Ce trebuie să eviți

Balonarea noctură reprezintă un disconfort și poate influența negativ calitatea somnului și starea generală de bine. Foarte multe persoane se confruntă cu balonarea nocturnă, însă ceea ce mâncăm la cină, influențează modul în care corpul se simte peste noapte, notează CSID.

Potrivit unui articol publicat recent în The Times of India, există anumite alimente care, dacă sunt consumate seara, pot provoca probleme digestive și tulburări de somn. Evitarea acestora poate transforma masa de seară într-o experiență mai plăcută, iar somnul se poate îmbunătăți semnificativ. Care sunt cele mai comune alimente care pot cauza balonare pe timp de noapte și cum pot fi evitate?

