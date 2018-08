Celebra amantă a fotbaliștilor lui Gigi Becali, party pe iaht la St. Tropez cu o brigadă de miliardari!

Ada Hululei, tânăra care a făcut iureș la FCSB la începutul lunii noiembrie a anului trecut a trecut la ”nivelul următor”.(Super oferte la accesorii gaming) Focoasa brunetă s-a calificat cu succes în ”Liga Campionilor”. Recent, Ada a petrecut pe un iaht la St. Tropez cu o brigadă de miliardari.CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, imagini senzaționale.(CITEȘTE ȘI: CE DECIZIE A LUAT CELEBRA AMANTĂ CARE A ”DEZBINAT” FCSB-UL)

La începutul lunii noiembrie a anului trecut, soțiile lui Ovidiu Popescu și Mihai Pintilii erau acuzate de o tânără că ar fi bătut-o într-una dintre toaletele de pe Arena Națională, în timpul meciului FCSB – Hapoel Beersheva. Motivul l-a dezvăluit chiar victima, Ada: "Am avut o relație cu Ovidiu Popescu!" Apele s-au liniștit, între timp, și Ada se pare că a "renunțat" definitiv la gândul de a avea iubit fotbalist. Din câte se pare bruneta a trecut la "nivelul următor", iar acum zăpăcește miliardarii cu formele ei senzuale.

DAS (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan) a intrat în posesia unor imagini și informații de-a dreptul uluitoare. Recent " Ada a petrecut în compania unor milionari excentrici pe un iaht de lux, în St Tropez, stațiunea preferată a oamenilor de afaceri.(NU RATA, AICI: SOŢIILE A DOI DINTRE TITULARI, ACUZATE CĂ AU RUPT CU BĂTAIA O AMANTĂ ÎN TOALETA ARENEI NAŢIONALE. GIGI BECALI A "DESCHIS ANCHETĂ" ÎN MEGA-SCANDALUL AMOROS DE LA FCSB: "AM VORBIT CU OV. POPESCU ŞI PINTILII ŞI…")

Potrivit unei surse de încredere, Ada împreună cu două prietene, veritabile bombe sexy, a fost invitată de seamă la o petrecere cu ștaif pusă la cale de o brigadă "calificată" de milionari. La fel ca-n basmele populare, petrecerea organizată de câțiva oameni de afaceri din Rusia și Dubai a ținut trei zile și trei nopți și s-a ținut pe o ambarcațiune de lux în St. Tropez, aolo unde cele trei bombe sexy din România au fost tratate mai ceva ca prințesele. Ada și prietenele ei au fost răsfățate cu cele mai fine băuturi și s-au delectat cu cele mai bune preparate culinare. Potrivit sursei citate, fetele s-au bucrat pe deplin de luxul din stațiunea preferată a omenilor cu bani. Nu degeaba româncele sunt considerate cele mai sexy femei din lume. Pentru a petrece alături de bombele sexy de la noi din țară, milionarii străini trebuie să scoată mulți bani din buzunar.(NU RATA, AICI: "REGII DISTRACȚIILOR" AU FĂCUT RAVAGII: AU CERUT SĂ LE FIE ADUSE LA MASĂ 200 DE STICLE DE ȘAMPANIE CU MACARAUA!)

Ada a recunoscut relația cu Ovidiu Popescu. „El îmi dădea mereu mesaje…”

„Nu a încercat să îmi salveze imaginea şi mi-aş fi dorit să mă apere şi să recunoască ce a fost între noi. Am văzut că a ieşit şi domnul Becali şi a făcut declaraţii, dar vreau să spună şi el ceva! Am fost la Medicina Legală, mi-am scos actele care dovedesc agresiunea, să vedem ce va fi. Eu nu am mers acolo să o agresez, da, ştiam că va fi şi ea acolo. El îmi dădea mereu mesaje şi mă avertiza să am grijă, să nu port tricoul lui, că va fi şi ea acolo”, a adăugat, atunci, Ada.

”Relaţia a durat din octombrie anul trecut până în iulie anul ăsta. Nu a fost o relaţie propriu-zisă, nu am stat împreună, dar el a fost important pentru mine. Stau acum şi plâng aici pentru că i-am făcut şi lui rău. Atunci când s-a consumat bătaia, discuţia cu ea a fost doar prin pumnii şi palmele ei. Jignirile au urmat de a doua zi, şi-a exprimat furia prin bătaie, mi-a spus: «Cât am aşteptat momentul ăsta»!”, a mai dezvăluit tânăra.

