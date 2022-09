Celebra bucătăreasă Gina Bradea s-a operat de urgență: „Să vă rugați pentru mine”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Gina Bradea (55 de ani) a ajuns pe mâna medicilor de la Institutul Oncologic din Cluj. Celebra bucătăreasă a fost operată și va rămâne în spital până când se va recupera. Fanii sunt rugați să se roage pentru starea sa de sănătate.

Una dintre cele mai cunoscute bucătărese de pe internet a ajuns în stare gravă. Gina Bradea, cea care are canalul de Youtube „Poftă bună”, și-a anunțat fanii că este în spital, unde va fi operată de cei mai buni medici.

„Bună, dragilor. Sunt la Institutul Oncologic din Cluj, așa cum v-am mai spus. Mâine mă operez. Să vă rugați pentru mine. Zilele astea mi-am făcut analize. Am descoperit, cu mare surprindere, că aveam analizele foarte proaste la ficat și zilele acestea am fost, cum vedeți, în perfuzii, medicamente, analize ca să pot intra mâine în operație. O să fiu foarte bine. Sunt pe mâini foarte foarte bune”, le-a spus Gina Bradea fanilor de pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: Bucătăreasa Spitalului Județean Dâmbovița a devenit vedetă după Românii au talent. Ce surpriză i-a făcut managerul spitalului!)

Gina Bradea: „Eu mă simțeam rău de mai bine de un an și nu știam de ce”

Celebra bucătăreasă a dezvăluit că are probleme la ficat și hipertensiune arterială, afecțiuni pe care le-ar fi dobândit după infectarea cu coronavirus. Gina Bradea nu știa de ce se simțea rău, motiv pentru care s-a decis să-și facă analizele. Ca urmare, și-a îndemnat fanii să-și facă investigațiile din timp, pentru a nu ajunge în astfel de situații grave.

„O să revin după operație să vă spun cum mă simt, dar până atunci, vă rog din tot sufletul să vă faceți analize. Faceți analize pentru că eu am descoperit că am tensiune, deși nu știam, probleme cu ficatul, deși nu știam, iar toate acestea sunt după COVID. Faceți-vă analizele. Vă rog mult. Mergeți și faceți-vă analizele pentru că nu se știe. Eu mă simțeam rău de mai bine de un an și nu știam de ce. Faceți analizele ca să nu fie prea târziu. Vă iubesc”, a adăugat Gina Bradea. (CITEȘTE ȘI: Anna Lesko l-a dat gata: ”Fabuloasă, frate!” Ce a făcut frumoasa ”bucătăreasă” de la Vorbește Lumea)