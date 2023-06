Celebra Minerva, bătută dintr-un motiv incredibil. Astrologul a dezvăluit totul: „Vreau să spun că reflexul acesta a rămas”

Minerva a povestit, în cadrul podcastului lui Jorge, că a fost bătută pe vremea când era doar un copil. Motivul pentru care a primit un astfel de tratament din partea părinților este unul neașteptat, dar, problema este că experiența i-a lăsat urme adânci și în prezent.

La „Vorba lui Jorge”, Minerva a atins și subiectul despre formarea reflexului și se oferă drept exemplu. Vorbind despre propria copilărie, celebrul astrolog a dezvăluit că a fost bătută pentru a goli farfuria de mâncare, iar, în timp, acest lucru a devenit un reflex pentru ea.

„Mâncam bătaie ca să golesc farfuria. «Mănâncă tot din farfurie!» Vreau să spun că reflexul a rămas. Reflexul îl găsesc în zilele noastre”, a spus Minerva pentru Vorba lui Jorge.

Care este meseria astrologului Minerva. Ce loc de muncă are

Gabriela Dima, cunoscută de o țară întreagă ca Minerva, are 65 de ani și este născută în Hunedoara. Studiile și le-a făcut la trei facultăți, respectiv Drept, Actorie și Psihologie. De astrologie s-a apucat din pasiune, încă de la vârsta de 14 ani. Cariera sa de astrolog a înflorit, odată cu anii, fapt ce se poate vedea în aparițiile sale, și nu doar în podcasturi, ci și la Antena 1, B1 TV, Ezo TV, OTV, Favorit, Național și TVR2.

Chiar dacă toată lumea o cunoaște ca astrolog, în viața de zi cu zi, Minerva este angajată la Banca Națională a României (BNR). Pentru că își dorește să se retragă din viața publică, a ales un post în departamentul de mentenanță al Băncii Naționale.

„La ora actuală am o funcţie de execuţie, lucrez în Banca Naţională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast”, a spus astrologul în podcastul lui Damian Drăghici.

Astrologul s-a operat în urmă cu câteva săptămâni

Minerva suferea de o coxartroză, afecțiune ce o adusese în punctul în care nu putea să se mai deplaseze normal. Spre norocul său, a dat de un medic care a reușit să o pună, din nou, pe picioare. Cu bucurie în glas, a mărturisit că primii săi 30 de pași i-a făcut chiar în Joia Mare:

„Am intrat plângând în sala de operație și am ieșit râzând… Dumnezeu mai făcuse o minune. Mi-a redat umbletul (…) În Joia Mare, am făcut primii mei 30 de paşi. Primii, după operaţie! Eram şi eu foarte curioasă să văd cum mă voi descurca. E drept, m-am deplasat cu ajutorul unui înălţător, al unui cadru metalic, dar am făcut-o şi sunt foarte mândră de mine”, a spus astrologul.

