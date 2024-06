Celebra prezentatoare TV l-a părăsit după 12 ani de relație, iar multi-milionarul nu a rămas dator: “Nu ne-am căsătorit din cauza fostului! I-am cumpărat…”

George Cornu și-a deschis sufletul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după ce Marina Almășan ne-a recunoscut faptul că ei nu mai formează un cuplu. Fostul om de afaceri ne-a mărturisit că a cerut-o chiar și de soție pe vedeta TV, i-a dat inelul și au cumpărat împreună verighetele. Doar că nu au putut face încă acest pas din cauza problemelor pe care le-a avut în justiție. Potrivit declarațiilor sale, vinovat de situația creată ar fi chiar regretatul artist Victor Socaciu, fostul soț al Marinei, care l-a târât prin instanțe, ca să se răzbune.

Marina Almășan și George Cornu nu mai formează un cuplu, după o relație ce a durat nu mai puțin de 12 ani. După ce vedeta TV a recunoscut acest lucru, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, omul de afaceri nu ne-a ascuns faptul că și-n prezent ține foarte mult la aceasta.

Mai mult, el ne-a dezvăluit că a cerut-o de soție în urmă cu ceva ani. I-a dat și inelul, au cumpărat împreună și verighetele, doar că au fost nevoiți să amâne la nesfârșit oficializarea relației lor, din cauza problemelor pe care acesta le-a avut în justiție.

„Victor Socaciu i-a spus clar Marinei, la acea vreme, că mă va da pe mâna DNA ului și ne va distruge și pe mine și pe ea. Eu am ținut și țin prea mult la Marina.

Din cauza intervenției lui Socaciu, a trebuit să mă lupt vrreo 12 ani cu justiția, ca să arăt că nu sunt vinovat cu nimic. Mă uit la TV și văd ce făcea Coldea… Cred că și Socaciu era un mini Coldea”.

„Am cumpărat pentru noi jumătatea din casa lui Socaciu”

„Eu o cerusem de soție, pentru că fosta nevastă a zis că-mi dă divorțul, dar m-a ținut zece ani așa. Am considerat-o tot timpul ca pe soție. I-am dat și inelul, am luat cu ea și verighetele, din Israel. Iar eu nu am mai putut așa repede, din cauza justiției. Am cumpărat jumătatea din casa lui Socaciu, cu 200.000 de euro. Am zis că oricum o să stăm împreună.

Acum sunt pe finalizare cu niște acte și chiar aș fi putut să mă mut în București”, a declarat George Cornu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Socaciu, practic, ne-a distrus viitorul”

Acesta nu ne-a ascuns însă nici faptul că a fost deranjat că Marina Almășan a scris o carte despre fostul soț și că, recent, i-a trimis pachet la Timișoara, cu hainele lui, și că i-a returnat, de asemenea, inelul și verighetele:

„Eu am fost supărat pentru reclama pe care Marina i-a făcut-o lui Socaciu. Lumea s-a și plictisit de cât vorbește despre el, de parcă ar fi fost o mare vedetă. Eu nu am nevoie ca ea să-mi scrie cărți, după ce mor. Normal că m-a deranjat, mai ales că Socaciu ne-a adus în situația asta. Practic, ne-a distrus viitorul, e ceva inimaginabil, ceva ce se poate întâmpla numai în România”.

„Mi-a returnat inelul și verighetele”

„Mi-a trimis inelul cu care am cerut-o și verighetele. Mi l-a mai returnat o dată, dar i l-am dat înapoi.

Acum vreo lună, cineva a sfătuit-o să-mi trimită hainele acasă. Eu chiar eram pregătit să mă mut în București. Le-a trimis la adresa unde stă fosta nevastă. Nu era acasă nici ea, nici arabul ei. Le-am zis băieților că nu mă interesează nicio haină. Puteam să mă duc eu să le iau”.

Ce propunere i-a făcut

George Cornu este convins că la mijloc nu ae află un alt bărbat, dar și că celebra prfezentatoare TV nu va mai găsi un partener ca el. Acesta ne-a mai spus, totodată, și ce propunere recentă i-a făcut Marinei Almășan:

„Nu va mai găsi unul ca mine, care să facă ce am făcut eu pentru ea. Nu i-am făcut scene de gelozie vreodată. I-am spus doar că nu mi se păreau în regulă anumite poze. Să-l pui pe om să țină capul pe ea. Sunt convins însă că nu e alt bărbat la mijloc.

I-am propus ieri să mergem împreună la Milano, să ne rezolvăm problemele, mai ales că vine și ziua ei. Dacă vrea, să luăm și două camere. Are mailul de la mine”.

