Celebru actor, mort în accident rutier. L-ai văzut într-o mulțime de filme pe Netflix

Este doliu în lumea cinematografiei. Actorul Treat Williams s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani în urma unui accident rutier petrecut luni, 12 iunie 2023. Actorul îndrăgit de români în mai multe filme pe Netflix se afla pe motocicleta sa, în momentul în care a avut loc incidentul tragic. Agentul lui a confirmat decesul. Iată detaliile mai jos, în articol.

Un incident tragic a avut loc în urmă cu o zi, luni, 12 iunie 2023. Actorul Treat Williams a murit la vârsta de 71 de ani, în urma unui accident rutier. Bărbatul se afla pe motocicleta sa, în Vermont, în apropiere de Dorset, în jurul orei 17:00. În momentul în care a vrut să vireze la stânga, un alt șofer, aflat într-un autoturism, l-a spulberat. Actorul nu a mai avut nicio șansă și a murit pe loc, în cumplitul accident. Până la momentul actual, polițiștii susțin că șoferul nu l-a văzut pe motociclist în momentul în care vira. La fața locului s-a deplasat un elicopter, pentru ca bărbatul să fie transportat la un spital din New York. Însă corpul lui a cedat.

Agentul său, Barry McPherson, care i-a fost alături mai bine de 15 ani, a confirmat vestea tristă. Bărbatul a mărturisit următoarele, conform People: „A fost omorât în această după-amiază (n.r. luni, 12 iunie). Când a virat la stânga, o mașină a dat peste el. Sunt devastat, era un om de treabă. Regizorii îl iubeau, era inima Hollywoodului încă de la finalul anilor 1970. Era foarte mândru de performanțele pe care le-a avut anul acesta. Era fericit cu munca depusă și avea echilibru profesional”.

Actorul Treat Williams a apărut în foarte multe filme pe Netflix

A început să guste din celebritate începând cu anul 1975, când a debutat în thrillerul Deadly Hero. Apoi, a apărut în The Ritz și The Eagle Has Landed. În anul 1979, actorul Treat Williams a apărut în pelicula Hair, un musical de pe Broadway care i-a adus un succes incredibil. De altfel, i-a adus și prima nominalizare Golden Globe. Apoi, a câștigat titlul pentru cel mai bun actor într-o dramă, fiind vorba de pelicula Prince of the City din 1981. În anul 2002, a început să interpreteze rolul doctorului Andrew Andy Brown, în Everwood. A apărut într-o mulțime de pelicule pe platforma Netflix.

– The Great Alaskan Race (2019);

– 127 Hours (2010);

– Once Upon a Time in America (1984);

– What Happens in Vegas (2008);

– Miss Congeniality 2: Armed And Fabulous (2005);

– The Devil’s Own (1997);

– Deadfall (2012);

– The Phantom (1996);

– Deep Rising (1998);

– A Little Bit Of Heaven (2011);

– The Substitute: Failure Is Not An Option (2001);

– The Substitute 2: School’s Out (1998);

– The Substitute 3: Winner Takes All (1999).

