Celebrul prezentator TV a lăsat-o însărcinată pe o bombă sexy, dar nu și-ar asuma paternitatea. Avem detaliile unei super-telenovele din showbiz!

Cătălin Cazacu este îndrăgostit lulea de noua lui cucerire, o brunetă pe care chiar el a descris-o la superlativ! Prezentatorul de la TVR se află în Zanzibar, unde petrece fără limite. Acasă, în România, fosta lui iubită este însărcinată. În cinci luni. E fericită că va deveni mămică, iar apoi va redeschide afacerea pe care, momentan, a suspendat-o. Cine este tânăra care i-ar aduce aduce lui Cazacu un moștenitor? CANCAN.RO a vorbit cu ea și vă prezintă, în exclusivitate, detaliile super-telenovelei din showbiz.

Lavinia Cazacu – incredibilă coincidență de nume – este tânăra care se lăsa cucerită de Cătălin Cazacu și trăia alături de el o frumoasă poveste, de care puține persoane au știut. Practic, doar apropiații celor doi. În urmă cu doi ani și-au făcut ochi dulci, au devenit prieteni, iubiți. Pentru ca apoi Lavinia să-l anunțe că este însărcinată.

Doar că survenise, între timp, despărțirea, iar, conform unei surse apropiate lor, fostul participant la Exatlon nu ar recunoaște copilul care va veni pe lume la vară. Dar nici Lavinia nu l-ar mai vrea în viața ei pe Cătălin.

Lavinia Cazacu, însărcinată în cinci luni

CANCAN.RO a vorbit cu tânăra, foarte discretă, de altfel. ”Sunt însărcinată, într-adevăr, dar am ales ca viața mea personală să fie privată și să nu dau niciun detaliu în acest sens”, au fost vorbele Laviniei. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN CAZACU ȘI-A GĂSIT “JOB” ÎN ZANZIBAR. “NU AM VENIT AICI ÎNTÂMPLĂTOR”)

În acest timp, Cătălin se distrează cât pentru zece vieți. ”Nu am ales să vin întâmplător pe această insulă. Aici am mai mulți prieteni. Printre amicii mei de aici se numără și Ciprian «Zanzibarezul». Este un român stabilit de câțiva ani pe insulă și la care toți conaționalii apelează când ajung aici. Împreună cu el am legat o petrecere. A ieșit foarte tare.

Asta îmi e meseria în țară, dar, dacă acolo nu pot să o exercit, m-am gândit să o fac aici, în Zanzibar, pe insula unde nu există coronavirus. Nu mă opresc aici, am în plan să organizez și o petrecere mai mare. Cu siguranță, românii care au luat cu asalt insula o să fie extrem de bucuroși”, dezvăluia Cătălin Cazacu.

Cel care avea să o prezinte pe femeia care l-a cucerit total: „În viața vieții mele, de când mama m-a născut, n-am văzut o femeie mai frumoasă. Dacă vreodată în viața asta Dumnezeu a hotărât ca eu să fiu fericit, fericirea mea pe pământ așa arată!”

Cine este Lavinia Cazacu

Lavinia are 24 de ani și, în ciuda fragedei vârste, a pășit de ceva timp în lumea afacerilor. Și-a deschis un magazin de haine, Sass Fashion Factory, unde vinde colecţii realizate de designeri români. Pragul magazinului manageriat de Lavinia a fost călcat de multe vedete din showbiz-ul atutohton, între ele Andreea Bănică, Ramona Gabor, Elena Gheorghe sau Feli. (NU RATA: CĂTĂLIN CAZACU, SENZAȚII TARI ÎN ZANZIBAR. “FELINELE AFLATE LA VÂNĂTOARE S-AU URCAT PE MAȘINĂ”)

Din nefericire pentru Lavinia, pandemia a făcut-o să suspende, pentru o perioadă, activitatea acolo. Iar acum, că este însărcinată, va mai trece ceva timp până când magazinul se va deschide. ”Planurile mele? După ce voi naște, acum fiind însărcinată în cinci luni, mă voi ocupa de afacere din nou. La vară, probabil. Acum am suspendat activitatea. Probabil, pentru perioada în care voi naște mă vor retrage la părinți, acasă”, a mai dezvăluit Lavinia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.