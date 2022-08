Celia a spus care sunt secretele pentru a scăpa de kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Cântăreața a pus 23 de kilograme

Celia a născut prin cezariană o fetiță perfect sănătoasă, în luna februarie a anului acestuia. Pe timpul sarcinii a acumulat 23 de kilograme în plus, iar acum își dorește să revină la forma inițială și să aibă o siluetă suplă. Iată ce face cântăreața zi de zi pentru a avea un corp de invidiat.

Pe data de 16 februarie, Celia a dat naștere celui de-al doilea copil al său, pe nume Sara Maria. Cântăreața a optat pentru o operație de tip cezariană, pentru a elimina orice risc de îmbolnăvire atât al ei, cât și al micuței. În timpul celor nouă luni de sarcină, Celia a acumulat 23 de kilograme în plus, iar acum a apelat la mai multe metode a le elimina cât mai repede.

Celia a reușit până acum să slăbească 13 kilograme

Cântăreața își dorește foarte mult să revină la silueta pe care avea înainte de a rămâne însărcinată, așa că s-a apucat deja de tratamente corporale, sport, dar și dietă. Artista susține că patru săptămâni va avea reguli stricte pentru a slăbi cât mai repede.

”După ce am luat în sarcină 23 de kilograme din care am dat jos 13, încep azi cu 68,5 de kilograme. Peste o lună, nu va mai fi la fel. Îmi promit! Abia aștept să vă spun ce am reușit. Vor fi patru săptămâni de dietă, 4 săptămâni de ședințe și cardio. În total patru săptămâni foarte stricte, după care ar trebui să am mare grijă să mă mențin. Să fie cu succes”, a scris Celia pe rețelele de socializare.

Celia s-a confruntat cu depresia

După ce a născut primul copil, Celia a spus că a avut o mică depresie. A trecut printr-o perioadă foarte dificilă, însă acum, spune că nu mai este la fel. Din contră, trăiește cele mai frumoase clipe, alături de cei mici.

„M-am așteptat la mult mai rău decât acum. Mai ales că prima perioadă cu primul copil mi s a părut extrem de dificilă. Pentru mine a fost o mică depresie. Mă așteptam să fie foarte greu, dar este o perioadă extrem de frumoasă acum. Mă bucur că Angelo este mare și nu este gelos, știe că îi iubesc la fel pe amândoi. E o binecuvântare, chiar trăiesc niște momente unice și rare”, a declarat Celia, în cadrul unei emisiuni TV.

