Martie, 2021. Celia și aproape toată familia ei se îmbolnăveau de Covid. Au fost două săptămâni grele pentru artista care a fost aproape să-și piardă mama. Dar chinul, unul sfâșietor, avea să se termine. Cu toții și-au revenit. Mai mult, afla că este însărcinată, trei luni mai târziu. Doar că periculosul virus avea să o „caute” din nou! S-a speriat, s-a panicat, a revenit cu picioarele pe pământ. Trebuia să lupte pentru fetița pe care, luna viitoare, o va aduce pe lume. A luptat, a învins! CANCAN.RO are detaliile și declarațiile Celiei, în exclusivitate.

A trecut prin Covid și nici măcar o clipă nu s-a gândit că, la distanță de nouă luni, istoria se va repeta. S-a întâmplat chiar la trecerea dintre ani, atunci când Celia a fost la Revelion, apoi urma să-și viziteze mama. O mamă pentru care a trecut prin emoții mari, atunci când toată familia a fost infectată. Așa că, precauție maximă, s-a gândit să-și facă un test. Nasul îi curgea puțintel și nu a vrut să riște nici cât negru sub unghie.

Celia s-a testat, pentru siguranță, înainte de a-și vizita mama: era pozitivă!

L-a făcut și… ”Am fost pe la Revelion și trebuia să mă duc la mami, iar eu pe mami era s-o pierd din cauza Covidului, anul trecut, când am avut toată familia… Am văzut că-mi curge un pic nasul. N-am avut niciun fel de simptom, nicio durere, absolut nimic. Trebuia să mă duc la mami ca să meargă Angelo la ziua unui băiețel, acolo, la Deva. Și zic «hai să-mi fac un test», am unele foarte bune…

Dumnezeule, din prima când l-am făcut, două linii atât de clare… Iar aia roșie… Era așa de închisă, spre vișiniu. Mi-am zis: «Ce mă fac?» Un pic, dar un pic m-am panicat! Dar am avut un feeling, așa, că o să treacă repede. Dar, totuși, mă gândeam: «Sunt însărcinată, n-am voie să fac niciun tratament», aici îmi era stresul”, a povestit Celia, pentru CANCAN.RO.

Celia: ”Eram șocată, veneam după alte probleme medicale!”

”Stresul a fost foarte mare, după ce am aflat că-s pozitivă. Și teama că voi face o formă la fel ca data trecută, cu febra pe care nu am reușit să o stabilizez zile și zile, cu dureri, tuse, oboseală, etc … Eram șocată, mai ales că veneam după alte probleme medicale despre care nu vreau să vorbesc și pe care abia le depășisem cu chiu cu vai … Dar, spre bucuria mea, a fost o formă foarte ușoară, am fost protejate divin și eu și prințesa mea, iar acum și ea are imunitate. A dobândit imunitatea în burtică și îi va fi de ajutor după ce vine pe lume”, a completat artista.

A trecut de la șoc la starea de liniște. S-a gândit la fetița căreia îi va da naștere cât de curând.

”E șocant să fii însărcinată și să vezi testul pozitiv … te panichezi în primă instanță, însă e bine să scapi de starea asta cât mai repede. Nu poate să facă decât rău, după ce am trecut de starea de șoc, m-am liniștit și m-am lăsat cu încredere în voia divină, simțind că totul va fi bine, din acel punct era șocant cât de liniștită eram, mă uimeam și pe mine. Dar faptul că am fost exterm de pozitivă și sigură că sunt protejată m-a ajutat enorm, iar boala a trecut foarte, foarte ușor”, a declarat Celia.

Celia, ședință foto de neuitat, după ce a ieșit din carantină

Aproape două săptămâni a stat Celia în carantină. Ardeli, soțul, și Angelo, băiețelul lor, nu au fost atinși de virus. Vineri, artista s-a testat: negativ! Nu a ieșit, însă, nici sâmbătă din casă. A pregătit o ”ședință foto de maternitate” de neuitat. Se va întâmpla duminică, atunci când Celia are de gând să sfideze tot greul prin care a trecut. Și nu e doar Covidul.

”Deși am burta imensă și mi-aș fi dorit să o fi făcut cu 2-3 săptămâmi în urmă, poate e mai OK să îmi amintesc de sarcină așa cum a fost ea, cu burta imensă și cu toate stările ei …. căci ies mâine din casă după două săptămâni foarte dificile, nu atât Covidul, cât celalalte, crede-mă, nu o să uit niciodată … Dar o să fac o ședință frumoasă, să sfidez tot greul prin care am trecut, să îmi arăt puterea”, a dezvăluit Celia.

