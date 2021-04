Celia a trecut, în ultimele trei săptămâni, printr-un adevărat coșmar: cântăreața și familia ei s-au luptat, pe viață și pe moarte, cu noul coronavirus! Au ajuns la spital, unde au început clipele crunte. Mama artistei a fost la un pas să-și piardă viața. Celia a ținut-o de mână și i-a vorbit. Femeia avea momente când delira, când intra în fibrilație. CANCAN.RO are detalile cutremurătoare chiar de la celebra cântăreață și vi le prezintă, în exclusivitate.

Celia a ajuns pe un pat de spital din Deva, după ce ultimul test din cele patru făcute au indicat că a fost infectată cu noul coronavirus. Dar clipele grele prin care a trecut artista au fost cauzate de starea gravă în care avea să ajungă mama ei.

„Boala ne-a prins foarte dărâmați psihic”

Chiar artista avea să facă dezvăluirile. ”Sora mea, Andreea, și nepoțica mea au fost testate pozitiv. Se întâmpla, să zic, acum vreo trei săptămâni. Nepoțica a dormit în patul mamei mele, poate de acolo să fi luat și noi, nu știu. La patru zile după testare, sora mea a ajuns în spital. Avea afectat 70 la sută din plămâni. A avut un debut agresiv de boală, are 38 de ani.

Boala ne-a prins foarte dărâmați psihic. Sora mea era cu risc mare… Plângeam, disperată, în casă. Și mama mea, la fel. Ne-am făcut teste, de trei ori. Toate au ieșit negative. Dar joi au ieșit pozitivi mama și Angelo, fiul meu. Iar la o zi distanță mi-a ieșit și mie testul pozitiv. Noi eram la Simeria, soțul meu era la Timișoara, de o săptămână, nu ne-am întâlnit, dar a fost și el infectat”, a povestit Celia, pentru CANCAN.RO.

”Au fost momente disperate”

Celia avea să ajungă la spital, alături de mama ei, cu ambulanța. ”Eu cred că Angelo a luat pentru că a dormit în același pat unde a dormit nepoțica, nu știu, spun și eu… La două zile, ne-am internat, eu și mama. Am realizat atunci cât de repede evoluează boala. Am chemat ambulanța. De opt zile aveam febră. Aveam constant 38,5. Luasem tratament, antibiotice, șapte zile, dar fără niciun rezultat. Eu și mama am fost internate în același spital. Atunci a început chinul cu mama. Era tot mai grav. Era de ATI, dar nu mai erau locuri acolo. Au fost momente disperate, am crezut că o pierd. Au fost zile critice. A intrat în fibrilație, abia au stabilizat-o medicii cardiologi. (CITEȘTE ȘI: CINE A EMOȚIONAT-O PÂNĂ LA LACRIMI PE CELIA: ”VOI CHIAR AVEȚI TOTUL! ÎNVĂȚAȚI ASTA, OAMENI BUNI!”)

Noroc că eram la spital la Deva, că la Simeria nu ar fi supraviețuit. Era vorba de ajutor în cinci minute. Îi bătea inima ba de 300 de ori pe minute, ba de 80 de ori, ba de 250 de ori… A fost foarte greu. Am fost mereu lângă ea, am ținut-o de mână. Mie mi-e frică de spital, dar doamna doctor Oniciuc Antonela este extraordinară. Și ea, și echipa de acolo. Oameni de suflet. Dacă nu venea cardiologul în cinci minute, o pierdeam pe mama. Totul era pregătit acolo, adrenalină, altele… I s-a făcut tot ce trebuia, până mama și-a revenit. I-a pus o perfuzie până în noapte… Dumnezeu e mare… I-a trecut. Odată ce virusul își face de cap e greu”, a continuat Celia.

Și-a ținut mama de mână: ”Ce m-aș fi făcut fără tine?”

Artista a mai dezvăluit că s-a rugat pentru mama ei, ba chiar și-a sunat prietenii și i-a rugat să facă același lucru. ”Am făcut foarte multe rugăciuni, am sunat pe toată lumea, i-am rugat să se roage pentru mama mea. Tratamentul și felul în care s-a intervenit au salvat-o. Ea era pusă pe lista de așteptare la ATI, dar… Am ținut-o tot timpul de mână, n-am dormit în acele clipe grele. Nu puteam, eram cu ochii pe aparate. Mama avea momente de delir, am ajutat-o eu să se ridice. I-a fost mai ușor, pentru că eram cu ea. Îmi spunea: Ce m-aș fi făcut fără tine?”, a mai povestit cântăreața. (NU RATA: MESAJUL EMOȚIONANT PE CARE CELIA L-A PRIMIT DE ZIUA EI: ”EȘTI UN OM MINUNAT!” CUM ȘI-A PETRECUT ARTISTA ONOMASTICA)

Acum, toată familia Celiei este acasă. Urmează recuperarea. ”A trecut greul, ne-am externat de câteva zile. Așteptăm recuperarea. În ce mă privește, eu nu am simțit boala pentru că m-a durut sufletul atât de tare pentru mama. Simțeam că mă arde inima. Eu am avut tuse, temperatură, dar nu știu, nu am simțit, era mama… Eu am avut afectat 15 la sută din plămâni”, a încheiat Celia povestea tulburătoare.

Deși a trecut prin clipe grele în ultima perioadă, Celia nu a uitat de profesia pe care o are, compunând câte ceva atunci când timpul și starea i-au permis. ”În toată această perioadă, am mai compus câte ceva. Ne reluăm, încet, cursul normal al vieții”, a punctat îndrăgita cântăreață.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.