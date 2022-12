Cerasela din Osești lovește din nou! Ce a făcut acum, după ce l-a „făcut” pe amorezul Constantin de 40.000 de euro

Au trecut ani de zile de când Cerasela din Osești îi promitea lui Constantin Popa iubirea eternă și îi seca toate conturile. După ce mirajul iubirii a dispărut bărbatul a încercat să își facă dreptate însă Cerasela pare să câștige din nou. Ce i-a mai făcut de această dată tânăra celui care a finanțat-o?

În anul 2015, o poveste de dragoste se înfiripa în mediul online între Cerasela din Onești, o tânără de numai 15 ani la acea vreme, și Constantin Popa, acum în vârstă de 52 de ani. Ea la liceu, el la muncă în Finlanda. Își promiteau o dragostea eternă, care a fost substanțial finanțată de către bărbat. Însă, povestea de iubire s-a destrămat după trei ani, iar Constantin Popa a rămas fără iubită, dar și fără 40.000 de euro.

Bărbatul a încercat să își recupereze banii, a mers în fața oamenilor legii, însă nu a avut prea mult succes. După lungi demersuri s-a făcut auzit, iar acum Cerasela din Onești ar trebui să fie trasă, în cele din urmă, la răspundere. Însă, se pare că tânăra nu are de gând să dea socoteală nimănui. Aceasta a ignorat chemarea în fața judecătorilor, chiar dacă a fost citată și dacă pe numele ei a fost emis un mandat de aducere.

Cu inima frântă și fără bani

Constantin Popa a visat la iubirea eternă și la o familie fericită alături de Cerasela. S-a îndrăgostit de ea și a făcut tot ce i-a stat în putință să intre în grațiile tinere. A susținut-o financiar, a făcut eforturi să o întrețină, însă totul a fost în zadar.

După ani de zile în care finanțat-o, bărbatul a realizat că a fost tras pe sfoară și că totul a fost o minciună. Acesta s-a ales cu o pagubă de 40.000 de euro, iar acum încearcă să recupereze măcar 10.000 de euro din ea. Bărbatul este dezamăgit de tot ce s-a întâmplat și a rămas cu un gust amar.

„Am cunoscut-o pe Cerasela Claudia, o tânără din localitatea Buda, comuna Oșești, în 2015. Pe atunci era elevă în Negrești. Am ajutat-o să facă școala. În clasa a 12-a i-am dat bani să facă meditații și să se pregătească de Bacalaureat. Sau așa îmi spune ea, dar, oricum, examenul nu l-a luat. Am venit apoi în țară să mă văd cu ea, dar nu am găsit-o acasă. Era plecată la mare. Am venit și a doua oară să o iau cu mine în Finlanda, dar nici atunci nu am găsit-o.

După ce, în 2018, am făcut plângere pentru înșelăciune, am povestit ce s-a întâmplat și am indicat și martori, nimic nu s-a mai întâmplat. Mi-am angajat și avocat, dar degeaba”, povestea Constantin Popa.