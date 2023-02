Cercetătorul care a prezis cutremurul din Turcia și Siria trage un semnal de alarmă pentru România

Frank Hoogerbeets este cercetătorul care a prezis cutremurul devastator din Turcia și Siria cu doar trei zile înainte, iar acum vine cu vești importante pentru români. Ce spune omul de știință despre un posibil cutremur puternic în România, dar și cât de aproape suntem de o posibilă tragedie.

După cutremurul de ieri de 5,7 grade pe scara Richter din România, bărbatul care cercetează activitatea seismică vine cu o ipoteză destul de înspăimântătoare pentru țara noastră. Frank Hoogerbeets spune că este doar o chestiune de timp până când în România se va confrunta cu următorul cutremur puternic.

Cercetătorul face referire la anul 1990, atunci când a avut loc ultimele cutremure de 7 grade pe scara Richter.

„Câteva informații de background: De la 1900 cinci cutremure cu magnitudinea 6 și patru cu magnitudinea 7 au avut loc în România, majoritatea la adâncime (90-150 km). Ultimul de magnitudine 7 a avut loc în 1990 și suntem în fereastra de timp pentru următorul”, a scris Frank Hoogerbeets pe Twitter.

Reamintim că marți, 14 februarie 2023, România a fost zguduită de un cutremur cu o intensitate mare. Seismul a avut magnitudinea de 5,7 grade și s-a resimțit în aproape toată țara. Cutremurul s-a produs la ora 15:16 și a avut loc la o adâncime de 40 km. Potrivit informațiilor, seismul s-a produs la o distanță de 102 km nord de Craiova, 120 km sud-vest de Sibiu şi 146 km vest de Piteşti.

„În ziua de 14.02.2023, 15:16:57 (ora României), s-a produs în OLTENIA, VÂLCEA un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 5,7, la adâncimea de 40 km”, potrivit Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Reguli de urmat în cazul unui cutremur puternic

Având în vedere ultimele seisme produse în România, într-un timp scurt, Raed Arafat, șeful DSU, a oferit o serie de informații despre regulile care trebuie respectate în cazul unui cutremur puternic.

”Primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență.

Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău. Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale.

În primul rând, mesaje Ro-Alert nu se dau înainte de cutremur, iar după cutremur se dau numai dacă avem de dat indicaţii, dacă sunt efecte grave şi unde trebuie transmis anumite informaţii populaţiei în regim de urgenţă. Altfel, a doua sursă de informare rămâne aplicaţia DSU, pe care vă sfătuim să o descărcaţi, sau portalul Fii pregătit”, a transmis Raed Arafat, la Digi24.