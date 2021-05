Cerere în căsătorie la Survivor România! Sorin Pușcașu a pus întrebarea cea mare chiar pe aeroport

După ce a stat trei săptămâni pe margine, războinicul Sorin Pușcașu a părăsit competiția Survivor România din cauza unor problem medicale. Imediat ce a ajuns în țară, chiar pe aeroport, fostul concurent și-a cerut iubita în căsătorie.

Emoții mari pentru Sorin Pușcașu la întoarcerea în România. Acesta a încheiat un capitol în Republica Dominicană și cun a ajuns în țară a deschis un altul. Acesta a pregătit un moment special și imediat ce a coborât din avion și-a cerut iubita în căsătorie. (CITEȘTE ȘI: JADOR, AFIRMAȚII INCREDIBILE LA ADRESA LUI CULIȚĂ STERP: „ESTE ȘEFUL DE LA SURVIVOR. A FURAT CEL MAI MULT”. CE ZICE DESPRE ZANNI)

Cererea în căsătorie a fost una atipică, iar Sorin nu a pregătit un inel clasic cu diamant și a venit cu un inel făcut chiar de el, în timpul competiției. Laura a fost extrem de surprinsă și copleșită de emoții, însă a reușit să spună un mare „Da”.

„Vreau să te întreb dacă vrei să fii mama copiilor mei?”, a i-a spus Sorin Laurei.

Sorin Pușcașu, eliminat de la Survivor România

Drumul lui Sorin Pușcașu din cadrul competiției Survivor România s-a încheiat. După trei săptămâni în care a stat pe margine, războinicul a primit verdictul medicului și a fost nevoit să plece acasă. Acesta s-a declarat mulțumit de tot ce a făcut în Republica Dominică. (VEZI ȘI: MARIA ȘI ALBERT DE LA RĂZBOINICI, SURPRINȘI ÎNTR-UN MOMENT INTIM LA SURVIVOR. CE S-A VĂZUT PE CAMERE. FOTO)

„Am simțit foarte multă susținere atunci când am ieșit favorit, atunci când am fost spre eliminare și nu am ieșit. Nu m-am gândit la nimic altceva decât la cei de acasă că știu că mă susțin. Am plecat cu gândul de a mă bucura de experiență, nu de a câștiga. Nu am fost dezamăgit de nimic.

Am văzut părerea oamenilor de acasă și nu mă afectează absolut deloc. Sunt un om puternic. Eu așa consider, ca si-au făcut o părere greșită despre mine. Eu voi fi același, nu mă voi schimba.

Este foarte greu sa stai trei săptămâni pe margine, m-am rugat de doctor la fiecare intrare a colegilor mei. Am așteptat mult după rezultatele RMN-ului si când au venit atunci mi-au dat vestea proasta. As fi dat orice pentru echipa aia si am dat orice.”, declarat Sorin Pușcașu după părăsirea competiției.

Sursa foto: captura video