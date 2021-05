Maria și Albert de la Războinici, surprinși într-un moment intim la Survivor. Ce s-a văzut pe camere. FOTO

Maria și Albert, din tabăra Războinicilor de la Survivor, au pe zi ce trece o relație din ce în ce mai apropiată, iar acest lucru le dă de gândit colegilor de echipă.

Adelina susține că ”războinica” se dă bine pe lângă tânăr, pentru că el a ieșit favoritul publicului de multe ori.

„Simbioza asta dintre ei funcționează. Adică Maria stă liniștită că Albert n-o s-o voteze, Albert are și el pe cineva acolo seara lângă el”, a spus Adelina la Kanal D.

„Cred că încearcă și ea un mic conflict cu mine, pentru că eu sunt favoritul publicului si eu am cea mai mare putere din partea publicului”, a comentat Albert afimația Adelinei.

Ce spunea Starlin de la Războinici despre relația lor

Invitat la Teo Show imediat după eliminarea sa de la Survivor, Starlin a vorbit despre experiența din Dominicană, dar și despre faptul că a simțit o apropiere între colegii săi, Maria Chițu și Albert.

Cu zâmbetul pe buze, războinicul a pomenit chiar și ceva legat de o nuntă între cei doi. „Multă lume vorbește extrem de urât, pentru mine e amuzant, pot să continue, pe mine nu mă mișcă cu nimic.

Știu că e o părere greșită despre mine. Sunt multe lucruri frumoase, când spun despre familia mea, despre caracterul meu. Partea care nu îmi place este când se vorbește urât despre familia mea. Eu m-am bucurat de fiecare moment. Nu am avut nicio teamă.

Ea se simte acolo ca fiind într-o vacanță exotică (n.r- Maria Chițu). E foarte bună la traseu, nu am ce să comentez despre ea. Când ajungi într-o echipă, care este prima regulă? Te adaptezi. Apoi poți să îți dai cu părerea, dar în primul rând te uiți să vezi care e ritmul.

Și pe el l-a deranjat la un moment dat. Albert are caracterul lui, dar cred că și pe el l-a deranjat. Dacă după s-au apropiat mai mult, Doamne ajută să iasă un cuplu, poate mergem și la nuntă”, a declarat Starlin.

