Prezentatorul emisiunii Survivor România, dezvăluiri din culisele show-ului! Ce ritual are înainte de începerea filmărilor. „Două lucruri fac”

Prezentatorul emisiunii Survivor România a făcut câteva dezvăluiri din culisele show-ului. Acesta a dezvăluit ce ritual are în fiecare zi, înainte de începerea filmărilor, și a vorbit și despre conflictul aprins dintre Ștefan Ciuculescu și Sebastian Chitoșcă.

De mai bine de cinci luni, Daniel Pavel se află în Republica Dominicană alături de concurenți, deși condițiile în care acesta stă nu sunt la fel de rigide ca ale Faimoșilor și Războinicilor și prezentatorul emisiunii trebuie să se adapteze la niște situații destul de greoaie.

Daniel Pavel a dezvăluit că înainte de a începe ziua de filmare are un mic ritual, iar în fiecare zi face două lucruri: o rugăciune scurtă și 100 de flotări, pentru a se menține în formă.

„Două lucruri fac – e o rugăciune de la muntele Athos, foarte simplă, o avem și noi în România: Doamne Iisuse Hristoase, fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și bag 100 de flotări. Deci, rugăciune, flotări și apoi discuțiile cu echipa de producție.”, a declarat Daniel Pavel pentru wowbiz.ro.

Daniel Pavel, despre conflictul aprins dintre Ștefan Ciuculescu și Sebastian Chitoșcă

De multe ori, Daniel Pavel este martor la conflictele ce i-au naștere între concurenți. Acesta încearcă mereu să liniștească apele, însă uneori tensiunea este prea mare, așa cum a fost și în cazul conflictului dintre Ștefan Ciuculescu și Sebastian Chitoșcă.

„Se duce acul indicator către zona de avarie de multe ori, însă ei se liniștesc, ei sunt și niște personalități puternice și atunci e limpede că vor ajunge… Însă, acolo, acolo este o chestie și de orgoliu profesional, pentru că amândoi sunt fotbaliști foarte buni.

La Survivor, însă, nu este despre fotbal, nu este nici măcar despre sport și este acolo dorință, pentru că trebuie spusă acasă, de a intra pe traseu. De la asta a plecat, nicidecum băieții nu s-au dat înapoi să aducă ei punctul. Și-au spus lucruri, s-au spus lucruri ca pe stadioane, s-au ponderat, însă Ștefan a simțit nevoia să mai continue. Ștefan s-a îndreptat către Zanni, Sebastian a simțit nevoia să protejeze.”, a mai spus Daniel Pavel.



