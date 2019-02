Cezar Ouatu s-a despărțit de iubita lui. Artistul a făcut anunțul chiar în ziua de Dragobete.

De-a lungul timpului, Cezar Ouatu a fost extrem de discret atunci când a venit vorba despre viața lui personală. În urmă cu aproape un an însă artistul dezvăluia că este îndrăgostit până peste cap de Andreea Vilău. O tânăra de 29 de ani, extrem de cunoscută și apreciată în domeniul de make-up în care lucrează. Prin mâna ei au trecut multe vedete din showbiz-ul românesc.

Cei doi se iubeau la nebunie și nimic nu părea să le umbrească fericirea. În ziua de Dragobete însă Cezar Ouatu a publicat pe contul său de Instagram o fotografie cu Andreea Vilău, dar și un mesaj prin care își anunța fanii că cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. (CITEȘTE ȘI: CEZAR OUATU, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE A FOST ELIMINAT DE LA X FACTOR MAREA BRITANIE: „EU SUNT FOARTE BUCUROS CĂ AM CREAT ECOURI FOARTE BUNE PE PLAN INTERNAȚIONAL, MAI PUȚIN ÎN ROMÂNIA”)

„Îți mulțumesc din suflet pentru toate clipele minunate, pentru blândețea și răbdarea ta !!! Îmi este greu să aștern aceste cuvinte și cred că de fiecare dată când drumurile mele, ale tale, ale noastre se separă, parcă ceva din noi se rupe !!! Ar fi fost un an și astăzi. Dragobetele… dar pentru mine este doar o simplă zi gri unde am decis să o fac public nedorindu-mi alte discuții colaterale pe această tema delicată !!! “Sometimes i just want to get far away from it all” (n.r. câteodată vreau să plec departe de tot)”, a scris Cezar Ouatu pe contul său de Instagram.

”Suntem îndrăgostiţi şi avem o poveste frumoasă de dragoste. (…) Ea este cunoscută pe zona de frumuseţe. A fost o perioadă foarte frumoasă de cucerire. I-am cântat. Am învăţat-o să cânte la pian, iar ea m-a învăţat să mă îngrijesc mai mult, începând de la a nu-mi mai roade unghiile, la cum să mă îmbrac. Am schimbat total stilul. Fix de ziua mea Dumnezeu mi-a scos în cale acest cadou. Nu este nimic mai frumos în această lume decât să întâlneşti o persoană alături de care să te simţi în largul tău. Mă văd mai departe decât când am avut o relaţie de ani buni, mai departe decât aş putea să îmi imaginez.”, declara Cezar Ouatu în cadrul unei emisiuni TV, în urmă cu aproape un an. Cei doi însă au luat-o pe drumuri separate.