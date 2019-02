Cezar Ouatu s-a despărțit de iubită! Anunțul artistului: ”Pentru mine…”

Cezar Ouatu nu mai are iubită! S-a despărțit de frumoasa Andreea Vilău chiar de Dragobete. Artistul a ținut să facă anunțul la scurt timp, pe pagina de socializare.

Cezar Ouatu s-a despărțit de iubita lui exact de Dragobete! A făcut anunțul pe pagina lui de socializare, pentru a nu mai da naște la diferite speculații: „Îți mulțumesc din suflet pentru toate clipele minunate, pentru blândețea și răbdarea ta! Îmi este greu să aștern aceste cuvinte și cred că ceva de fiecare dată când drumurile mele, ale tale, ale noastre se separă parcă ceva din noi se rupe! Ar fi fost un an și astăzi Dragobetele, pentru mine, este doar o simplă zi gri unde am decis să o fac public nedorindu-mi alte discuții colaterale pe această tema delicată! Sometimes i just want to get far away from it all (n.r.: câteodată vreau să plec departe de toate)”, a scris Cezar. (CITEȘTE ȘI: PE 22 NOIEMBRIE 2018, FELI DONOSE NĂȘTEA PRIMA DATĂ. IAR ACUM CÂNTĂREAȚA ARUNCĂ BOMBA: SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ DIN NOU MĂMICĂ)

„Deocamdată, să fim pe drumuri diferite”

Artistul a vorbit apoi despre despărțire la Antena Stars, dar declarația sa despre „drumurile separate deocamdată” știm cu toții ce înseamnă, din păcate… „Nu s-a pus problema neapărat de o despărțire, dar, deocamdată, ceea ce am simțit eu sunt oarecum anumite drumuri separate în acest moment, dar nu se știe niciodată. Eu cred că da. Clar că fiecare dintre noi își asumă greșeli, chestii pozitive, chestii negative, nimeni nu e perfect. (…) (CITEȘTE ȘI: VIORICA DĂNCILĂ, CE UMILINȚĂ! PRIMA REACȚIE DUPĂ CE A FOST BATJOCORITĂ LA IUMOR DE LA ANTENA 1: „E COLORATĂ”)

Noi am zis acum deocamdată să fim așa pe drumuri diferite, dar cred că avem multe de învățat, am avut multe de învățat unul de la celălalt. Noi tocmai am venit dintr-o vacanță din Republica Dominicană, a fost superb. Uneori sunt și factori externi, nu pot să dau prea multe detalii, care afectează uneori anumite… chimii dintre oameni’ , a declarat Cezar Oatu. Sincer, nouă nu ne-a sunat deloc ca un… Adio, dar rămân cu tine!”, a mai precizat artistul.