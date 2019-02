Viorica Dăncilă, ce umilință! Prima reacție după ce a fost batjocorită la iUmor de la Antena 1: „E colorată”

Irena Boclincă, actrița din Republica Moldova care a parodiat-o pe premierul Viorica Dăncilă, pe scena iUmor, a vorbit despre interpretarea care i-a cucerit pe jurații Cheloo, Bendeac și Delia, și nu numai pe ei. Devenită faimoasă peste noapte, grație acelei interpretări, dar și al curajului de a parodia un demnitar, actrița de 38 de ani a povestit care este viața ei. Cine este Irena Boclincă?

”Inițial, m-am gândit doar să mă prezint OK ca actriță și am vrut să nu îmi fie rușine de prestația mea. M-am gândit că Dăncilă este un nume aici, în România, dar reacția a fost peste așteptările mele!”, a povestit Irena, într-un interviu oferit pentru viva.ro.

De ce a ales tocmai acest rol? ”Nu poți să faci parodie pe oricine, în primul rând trebuie să mă atragă un personaj, să mă inspire anumite elemente, așa cum au fost în acest caz coafura sau comportamentul. Alte doamne din politica românească nu mi s-au părut atât de ‘colorate’ pentru personajul meu”, a fost explicația.

Și nu îi este teamă de consecințe: ”Nu mi-e teamă de acest lucru, mai degrabă mă deranjează faptul că oamenii nu înțeleg că aceasta este o parodie. Am primit de-a lungul timpului mesaje de la oameni cărora nu le-ar fi plăcut niște roluri, dar de această dată am primit reacții mai virulente. Dar eu oricum sunt critică cu mine și eu oricum sunt mult mai dură cu mine! De obicei, personajele politice nu sunt iertate deloc, iar interpretarea tinde adeseori spre cabotinism. În pofida faptului că nu ți-a scăpat nimic din gafele doamnei Dăncilă, tu ai creionat un personaj simpatic… sau perfect de imperfect.”

”În parodie există riscul să faci ori prea mult ori prea puțin, probabil e un personaj atât de colorat, încât din start am început să îi imit și gesturile. Coafura și ținuta m-au ajutat foarte mult să îmi intru în rol. Am încercat să mă joc cu acest personaj și m-am bazat mult pe intuiția mea”, a continuat actrița dezvăluirile.

Irena Boclincă, repetiție în Obor

Irena a făcut o repetiție pentru importantul și dificilul rol de la iUmor, în Piața Obor din Capitală. Acolo, oamenii chiar au crezut că e Viorica Dăncilă! ”Nu m-am așteptat la asemenea reacții, unii oameni chiar au crezut că sunt Viorica Dăncilă, alții au înțeles situația în sine, dar au intrat în joc, au început să îmi pună întrebări. M-am simțit prim-ministru!”, a spus Irena.

Cine este Irena Boclincă

Așa se caracterizează actrița care i-a dat pe spate pe jurații de la iUmor:

”Irena Boclincă e un simplu om, o actriță din Republica Moldova. Acolo am crescut, m-am format ca actriță, am activat șapte ani în teatru, am colaborat cu un post de televiziune de acolo, iar în 2015 am lăsat tot și am venit în România. Mi-a fost foarte greu, dar simțeam că nu se mai întâmplă nimic, iar când veneam în turnee în România, mă simțeam ca acasă aici. Și colaboram frecvent cu trupe de teatru din România, mă înțelegeam foarte bine cu ei, am prins drag de ei. În 2015 mi-am luat inima în dinți și m-am mutat la Iași, am intrat la Master, dar jumătate de an am avut nopți înlăcrimate.

Venisem fără bani, din apartamentul meu am ajuns în cămin, într-o cameră cu cinci fete, cu baie la comun, dar am zis că acesta e cursul lucrurilor și că sigur trebuie să fie și mai bine. În 2016 am prins o colaborare la Teatrul Național, în timp ce aveam și examene. După ce m-au văzut jucând la examene, toți au început să mă vadă cu adevărat. În 2017 am ajuns pentru niște proiecte în București, de atunci am colaborat cu Circul Metropolitan, iar când am auzit de preselecțiile iUmor am zis să încerc, mai ales că am mai vrut o dată, dar nu eram sigură pe materialul meu atunci. Data trecută, audițiile iUmor s-au și suprapus cu un alt spectacol cu Radu Afrim, iar premiera era foarte apropiată de ziua de filmare și atunci am ales teatrul. E clar că așa a fost să fie, ca eu să fiu acum pe scenă!”