CFR Cluj a fost umilită de Corvinul Hunedoara în Cupa României! Elevii lui Adrian Mutu au fost surclasați cu 4-0 de divizionara secundă

CFR Cluj a făcut-o lată! Echipa antrenată de Adi Mutu a fost surclasată de Corvinul Hunedoara, scor 4-0. Începând cu minutul 11, elevii „Briliantului” au fost în minus după eliminarea lui Panagiotis Tachtsidis. Formația din liga a doua a câștigat meciul detașat, fiind o surpriză uriașă în Cupa României!

CFR Cluj și Corvinul Hunedoara au jucat în sferturile Cupei României Betano, iar fanii celor două echipe au stat ca pe ace. Se pare că formația din liga a doua s-a dovedit a fi o adevărată revelație, căci a câștigat detașat împotriva celor de la CFR Cluj, scor 4-0.

Elevii lui Mutu au fost făcuți K.O de către jucătorii de la Corvinul. A fost o surpriză imensă în Cupa României, căci majoritatea fanilor fotbalului românesc nu se aștepta ca fosta campioană a Româmiei să piardă meciul în fața unei echipe care nu face parte din prima ligă. Chiar și așa, inevitabilul s-a produs!

Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vorbit pe șleau despre „umilința” încasată la Hunedoara.

”Normal că am avut așteptări de la acest meci. Am considerat că trebuia și nu avem nicio scuză. Chiar dacă am putea vorbi de jucători care au fost suspendați, care au jucat accidentați că nu am avut alte soluții…

Putem vorbi, dar nu avem scuze. Am intrat mai mult, pentru că am vrut să-i felicit în mod special pe cei de la Corvinul.

E absurd să vorbim de Mutu. Aș vrea să mă liniștesc. Chiar nu vreau să am nicio opinie. Sunt supărat pe mine, pe jucători. Era foarte importantă cupa. Dacă ne-am fi calificat, am fi câștigat.

Am plecat înainte să se termine. (n.r. cu Neluțu Varga ai vorbit?) Un om deștept previne anumite situații. Nu le rezolvă, trebuie să le eviți”, a spus Cristi Balaj la OrangeSport.