Sute de mii de euro acordate de Gigi Becali jucătorilor săi preferați de la FCSB! Sume ireale oferite de patronul roș-albaștrilor

Gigi Becali (65 de ani) a acordat sume uriașe jucătorilor săi preferați de la FCSB. Latifundiarul din Pipera nu s-a mai uitat la bani și a făcut cadouri costisitoare pentru fotbaliști. Sute de mii de euro sunt „prinse” la mijloc, banii fiind destinați apartamentelor luxoase și mașinilor scumpe.

Gigi Becali a băgat adânc mâna în buzunare pentru preferații săi de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor nu s-a uitat la bani, atunci când a venit vorba despre plăceri și necesități. La momentul actual, echipa se află pe primul loc în play-off (38 de puncte), având șanse reale să devină campioana României. Execuțiile din teren și motivația jucătorilor ar fi avut un „suport”, și anume cel venit din partea latifundiarului din Pipera.

Gigi Becali ar fi cel care i-ar fi motivat pe jucători să dea totul pe teren și să ducă FCSB pe primul loc în clasamentul din play-off. Până la momentul actual, echipa roș-albaștrilor a acumulat 38 de puncte, fiind urmată de Universitatea Craiova, cu 31 de puncte.

Latifundiarul din Pipera a mărturisit că a achiziționat mașini și apartamente scumpe anumitor jucători ai echipei roș-albaștrilor. De exemplu, lui Ianis Stoica, fotbalist care nu se mai află în echipa roș-albaștrilor, un apartament de 200.000 de euro. În cazul lui Tavi Popescu, Becali a scos din buzunare nu mai puțin de 200.000 de euro pentru un apartament. I-a achiziționat și o mașină, în valoare de 35.000 de euro.

„Ianis Stoica a vrut apartament, 200.000, ia-i apartament de 200.000, scade din salariu. Șut, vreau apartament, i-am luat apartament, scade din salariu. Cine îți ia apartament?

Coman, 300 de mii apartament. Ia-i apartament, scade din salariu. Cine face așa? Face cineva așa?

Miculescu are 10-12.000. În Miculescu am încredere, când a intrat, omul a dat gol. Are execuții Miculescu. Va intra cu Craiova, dar 20 de minute, când obosește Tavi, George.

Păi cum n-a primit, George a primit imediat apartament. I-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. I-am luat cadou mașină de 35.000 și apartament de 200.000”, a precizat Gigi Becali în cadrul emisiunii moderate de Horia Ivanovici.