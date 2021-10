CFR Cluj a uitat să mai câștige în Europa: „Nu ai ce să le reproșezi foarte mult, au dat maximum!”

CFR Cluj a rămas fără victorie în Grupa D din Conference League și după cea de-a doua etapă. Eșecul din prima rundă din Cehia cu Jablonec, scor 1-0, a fost urmat în „Gruia” de o remiză cu Randers, scor 1-1 (0-1).

Randers a condus după golul lui Alhaji Kamara din minutul 40, campioana României revenind pe tabelă în minute 68 prin reușita lui Claudiu Petrila.

„Ați văzut cum a decurs prima repriză, au dat gol din fază fixă, la care ei sunt specialiști. Am făcut dimineață de zece ori același corner. Nu am reușit să-l marcăm pe cel care a înscris. Cred că din cornerul ăsta au marcat cel puțin patru goluri în campionat. L-am lucrat și dimineață. Dacă la 1-1 marcam, era extraordinar. Ținând cont că am fost conduși, trebuie să ne mulțumim cu un punct. Și alții ne studiază pe noi, noi oricum marcam. Cred că echipa s-a bătut foarte bine în repriza a doua. Noi venim după multe probleme, Debeljuh a intrat după foarte mul titmp, Alibec nu mai zis. Ștefan a jucat primul meci în cupele europene. Rodriguez are voie să joace doar în Europa. Culio a intrat foarte bine. Mă bucur foarte mult pentru Petrila. Dacă-i aveam pe Omrani, Debeljuh și Alibec 100%, altfel era jocul. Nu ai ce să le reproșezi foarte mult, au dat maximum. Ne va fi în continuare greu pe două fronturi, dar trebuie să facem față”, a declarat Dan Petrescu, după meci.

În celălalt meci programat în runda a doua din Grupa D , Alkmaar a dispus pe teren propriu de Jablonec cu scorul de 1-0. Vă reamintim că în prima etapă ardelenii au cedat în Cehia cu Jablonec (0-1), iar Randers a remizat acasă cu formaţia olandeză AZ Alkmaar (2-2).

CFR va juca următorul meci din grupă împotriva lui Alkmaar, la Cluj, pe 21 octombrie.