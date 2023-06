CFR Cluj este la un pas sa fie exclusă din competițiile europene. A primit interdicție la transferuri

CFR Cluj a avut un parcurs dezamăgitor în sezonul recent încheiat din Superliga. Formația ardeleană a prins în extremis locul trei și va juca în Conference League. Clubul din Gruia are însă probleme mari din cauza banilor și a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Mai mult, fosta campioană a României riscă să fie exclusă din competițiile europene.

În sezonul recent încheiat din Superliga, CFR Cluj a terminat pe locul trei și va juca în turul doi preliminar al Conference League. După plecarea lui Dan Petrescu din Gruia, problemele se țin însă lanț de clubul ardelean. Fosta campioană a României a fost deja sancționată de FIFA.

CFR Cluj riscă să fie exclusă din competițiile europene

CFR Cluj nu are parte de liniște nici după încheierea sezonului competițional. Formația ardeleană se confruntă în continuare cu mari probleme financiare. Și la începutul acestui an, CFR a fost sancționată de FIFA. Potrivit As.ro, clubul ardelean are interdicție la transferuri și nu poate aduce niciun jucător în această perioadă. Mai mult, fosta campioană a României riscă să fie exclusă din competițiile europene dacă nu-și rezolvă problemele financiare.

Totuși, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, susține că echipa sa va face transferuri în această vară.

„Vom face transferuri în continuare. Lucrăm la transferuri, vor apărea jucători noi, se vor transfera jucători. Vom aduce şi vor pleca jucători”, a declarat Cristi Balaj.

UEFA a sancționat nu mai puțin de 11 cluburi din cauza nerespectării cerințelor financiare în sezonul 2022/2023. Mai multe echipe, printre care se numără și CFR Cluj, ar putea excluse din competițiile UEFA din cauza plăților restante cu mai mult de 90 de zile. Interdicția ar putea fi ridicată pentru CFR Cluj doar dacă își rezolvă problemele cu banii în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025. Fosta campioană a României a primit și o amendă de 250.000 de euro din cauza întârzierii plăților din sezonul recent încheiat.

Andrea Mandorlini are planuri mari în Gruia. „Lumea merită ca clubul să redevină deasupra tuturor”

După plecarea lui Dan Petrescu în Corea de Sud, șefii lui CFR Cluj s-au mișcat rapid și l-au adus pe Andrea Madorlini pe banca tehnică a echipei. Italianul are planuri mari în Gruia și vrea să facă mai multe transferuri în această vară.

„Avem puțin timp pentru a ne gândi bine la jucătorii pe care dorim să-i aducem. Sper ca ei să dorească să vină la noi. Vom face totul pentru a îmbunătăți echipa. Vrem să aducem jucători puternici pentru că orașul, lumea merită ca clubul să redevină deasupra tuturor. Mi-ar plăcea (n.r. să vină și jucători italieni). O să vedem”, a declarat Andrea Mandorlini.

