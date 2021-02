Chef Florin Dumitrescu, schimbare de look! Cum arată noua frizură. „Prea scurt?”

Chef Florin Dumitrescu i-a surprins pe internauți cu noua s-a frizură. Acesta a trecut pragul salonului și s-a lăsat pe mâinile stilistului. Rezultatul l-a postat pe rețelele de socializare, iar fanii din mediul online au fost impresionați.

Chef florin Dumitrescu a decis să vadă cum i-ar sta fără podoaba capilară ce l-a consacrat. Acesta a mers la frizer și le-a arate tuturor cum îi stă cu părul mai scurt, însă nu a renunțat definitiv la plete. Juratul de la „Chefi la cuțite” s-a tuns și a împărtășit rezultatul cu fanii din mediul online. Mai mult, pe lângă vizita la frizer acesta a avut o zi plină, s-a ocupat de treburile casnice, dar nu a uitat de ziua de Dragobete. (CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE CHEF FLORIN DUMITRESCU S-A APUCAT DE DIETĂ: „SOȚIA DEPUNE EFORT CÂND MĂ ÎMBRĂȚIȘEAZĂ ȘI ATUNCI…””)

„Miercuri: Proaspăt tuns, gata să mă iau la trântă cu ziua asta plină de activități casnice. Aspirator, mutat, update la joc, ascuns sub masă de lego neterminat, din astea ca de casă!Kind reminder: duminică e prima ediție de @chefilacutite

Also kind reminder: dacă pe 14 feb v-ați iubit în engleză, azi trebuie să vă iubiți în română!”, a scris Florin Dumitrescu pe contul de Instagram.

Florin Dumitrescu, tatuaj nou

Pe lângă schimbarea de look, chef Florin Dumitrescu și-a făcut, recent, și un nou tatuaj. Pe spatele acestuia tronează acum un leu, care are inscripționat sub un mesaj. Acesta a explicat semnificația noului tatuaj, de care este foarte mândru. (VEZI ȘI: CHEF FLORIN DUMITRESCU ȘI-A FĂCUT UN NOU TATUAJ! CE ȘI-A INSCRIPȚIONAT CELEBRUL BUCĂTAR PE SPATE)

„Leul este de fapt zodia mea, însă reprezintă și forță, putere, iar citatul respectiv este preluat din celebrul roman al lui James Joyce, ‘Ulise’. Este, dacă vreţi, motto-ul meu culinar”, a spus Florin Dumitrescu.

Citatul ce se află sub capul de leu este: „Dumnezeu a creat mâncarea, Diavolul bucătarii”.