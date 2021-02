Chef Florin Dumitrescu și-a făcut un nou tatuaj! Ce și-a inscripționat celebrul bucătar pe spate

Chef Florin Dumitrescu a făcut o schimbare de zile mare. Celebrul bucătar s-a tatuat, iar alegerea făcută este una impresionantă. Pe spatele lui și-a făcut apariția un desen mare, care potrivit spuselor acestuia îl reprezintă.

Florin Dumitrescu și-a surprins fanii din mediul online cu cel mai nou tatuaj pe care l-a făcut. Pe spatele acestuia tronează acum un leu, care are inscripționat sub un mesaj. Acesta a explicat semnificația noului tatuaj, de care este foarte mândru. (CITEȘTE ȘI: FLORIN DUMITRESCU, DESPĂRȚIT DE FAMILIE TIMP DE DOUĂ LUNI, DIN CAUZA CORONAVIRUSULUI! „MAI AM UN ULTIM TEST DE FĂCUT ȘI ÎMI REIAU VIAȚA DE FAMILIE”)

„Leul este de fapt zodia mea, însă reprezintă și forță, putere, iar citatul respectiv este preluat din celebrul roman al lui James Joyce, ‘Ulise’. Este, dacă vreţi, motto-ul meu culinar”, a spus Florin Dumitrescu.

Citatul ce se află sub capul de leu este: „Dumnezeu a creat mâncarea, Diavolul bucătarii”. Internauții au fost cuceriți de noul tatuaj și s-au arătat încântați, felicitând-ul pe chef.

Chef Florin Dumitrescu, despre meseria de bucătar

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai renumiți bucătari din România. Acesta este îndrăgostit de meserie și recunoaște că mâncarea are un rol special în viața sa. (VEZI ȘI: CHEF FLORIN DUMITRESCU ȘI CRISTINA, SOȚIA SA, PENTRU PRIMA OARĂ PROTAGONIȘTI AI UNUI SERIAL ONLINE FILMAT CHIAR LA EI ACASĂ)

„Totul are legătură cu ea, starea mea de spirit, meseria mea, pasiunile, discuțiile cu prietenii etc. Mâncarea are și un rol social, pentru că ea aduce oamenii împreună, creează, dacă vreți, niște legături nevăzute

Mâncarea e adânc înrădăcinată în noi și în general alegem gusturi care sunt în strânsă legătură cu copilăria noastră, cu gusturile care ne-au marcat când eram mici. Mâncarea este amintire. Și, nu în ultimul rând, mâncarea poate naște orgolii, să recunoaștem asta. Așa că da, mâncarea este un stil de viață”, a declarat chef-ul