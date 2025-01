Chef Nicolai Tand, cu gândul să se mute din România? Știe deja unde ar lua-o de la capăt: ”Am prieteni acolo și nu mi-e frică să muncesc!”

Nicolai Tand are o viață demnă de film! În anii ’90 el a fugit din țară, a călătorit în sertare din trenuri, a îndurat frig și foame, totul pentru o viață mai bună. Câștigătorul Asia Express 2024 a locuit 13 ani în Franța, unde a avut diverse joburi până să ajungă să facă performanță în domeniul culinar și să devină cunoscut. Vedeta Antenei 1 a vorbit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre cum i s-au schimbat prioritățile de când este părinte, dar și despre faptul că ambii copii – Ilona și Iancu, studiază în limba lui Voltaire. Nicolai Tand a cunoscut-o pe Monica, soția sa, la Paris și amândoi sunt la al doilea mariaj. Chef-ul nu exclude posibilitatea ca, la un moment dat, viața lui să se desfășoare din nou peste hotare.

Nicolai Tand a pornit de la munca de jos în străinătate și a avut mai multe joburi până să își poată valorifica talentul și să se remarce ca profesionist în gastronomie. Anul trecut, bucătarul a ieșit din zona lui de confort și a participat la Asia Express alături de finul lui, Sorin Brotnei, cei doi reușind să revină acasă cu trofeul celui mai dur reality-show din România. De ani buni se bucură de notorietate, dar și de un statut financiar care îi permite răsfăț și confort pentru familie.

Nicolai Tand: “Eu pe tata l-am pierdut când aveam12 ani”

CANCAN.RO: Ești și la matinal, ai familie, ai restaurante. Cum reușești să jonglezi între toate și să nu acumulezi restanțe în primul rând acasă?

Nicolai Tand: Casa de câțiva ani de zile a devenit cel mai important lucru, cu toate că munca e foarte importantă, muncim pentru familie, dar, de când cu pandemia, recunosc că am petrecut mult mai mult timp acasă cu familia și îmi pare bine, pentru că încă îl iau pe Iancu, care are 12 ani, în brațe și mă bucur. Familia cumva, chiar dacă sună a clișeu, a devenit pe primul loc, dar în același timp trebuie să merg la muncă, să muncim și să hrănim familia.

Ilona are deja 14 ani, este o domnișoară! Toți oamenii care au trecut prin viață au un regret: că nu au stat atât de mult cu familia. Încerc să stau cât mai mult timp cu familia. Iancu joacă fotbal, îl duc la fotbal de câte ori pot numai eu, pentru că îmi place să povestesc cu el pe drum, când termină fotbalul. Eu pe tata l-am pierdut când aveam12 ani, exact vârsta pe care o are fiul meu, Iancu și tata avea atunci vârsta mea. Cumva mă regăsesc și cred că asta mă face mai mult să petrec timp cu Iancu. Cum pot, cum aș sta cât mai mult timp cu el.

Citește și: Mesajul emoționant transmis de soția lui Nicolai Tand, după ce bucătarul a câștigat Asia Express 2024: ”Viața nu a fost blândă cu tine”

Nicolai Tand: „Ne place limba franceză. O vorbim și acum acasă”

CANCAN.RO: Copiii sunt la școală privată sau la școală de stat?

Nicolai Tand: La școală privată, pentru că i-am dat la școala franceză. I-am mutat între timp, dar noi stând în Franța, ni se părea normal și ne place limba franceză. O vorbim și acum acasă și ni se părea normal. Pentru că am zis că română oricum o să învețe, engleza o învață oricum, pentru că astăzi toți copiii aproape vorbesc oricum engleză în afară de mine, bineînțeles, ați văzut în Asia că nu vorbesc deloc (n.r. râde), mă chinui.

Nicolai Tand: “Nu am proprietăți acolo, dar am prieteni acolo și nu mi-e frică să muncesc!”

CANCAN.RO: Aveți în plan, la un moment dat, să vă mutați din nou în Franța?

Nicolai Tand: Nu știu, ce o da Dumnezeu! La un moment dat voiam să ne mutăm înapoi în Franța, am prieteni buni în Franța, cei mai buni prieteni ai mei, dar deocamdată copiii s-au obișnuit aici, peste 4 ani pleacă la liceu, încă nu știm unde, ce o da Dumnezeu!

CANCAN.RO: Ați păstrat acolo vreo proprietate?

Nicolai Tand: Nu am proprietăți acolo, dar am prieteni acolo și nu mi-e frică să muncesc! Pot să mă duc oriunde că nu mi-e frică! Adică am un har de la Dumnezeu: îmi place munca și sunt sociabil cu oamenii. Și oriunde m-aș duce în lumea asta, oamenii trebuie să mănânce! Să tai ceva să pun pe masă nu mi-e frică!

Foto: Antena 1/Instagram

Citește și: Nicolai Tand, despre drama unei fetițe care l-a făcut să abandoneze cariera de pe Ambulanță: ”A doua zi mi-am dat demisia pur și simplu!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.