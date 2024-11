Nicolai Tand, despre drama unei fetițe care l-a făcut să abandoneze cariera de pe Ambulanță: ”A doua zi mi-am dat demisia pur și simplu!”

Nicolai Tand, câștigătorul Asia Express 2024, a locuit 13 ani în Franța, unde a avut diverse joburi până să ajungă să facă performanță în domeniul culinar și să devină cunoscut. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne-a vorbit despre legătura specială pe care a avut-o cu mama sa, regretul că femeia care i-a dat viață s-a stins prea devreme și nu a apucat să vină în restaurantele sale, dar și decizia de a renunța la jobul de pe Ambulanță, după 2 ani, perioadă în care a fost marcat de cazurile întâlnite.

În tinerețe Nicolai Tand a lucrat pe Ambulanță în Franța, unde era șofer. Făcuse un stagiu de o săptămână de cursuri de prim-ajutor și ajunsese să lucreze în ture de noapte, în weekenduri, pentru a câștiga mai mulți bani.

CANCAN.RO: Cât de ordonat ești în bucătărie acasă?

Nicolai Tand: Îmi place curățenia în bucătărie. Dimineața când plec la Neatza curăț frigiderul de multe ori de lucrurile în plus ca să le arunc la gunoi. Și cred că oamenii care mă cunosc deja și mă urmăresc când gătesc, de obicei gătesc curat, șervețele, curăț cartofii, cojile le arunc, adică îmi place foarte mult curățenia în bucătărie.

Nicolai Tand: „Cam sâmbăta pot să o răsfăț. Ea mănâncă pain au chocolate dimineața”

CANCAN.RO: Cât de des o răsfeți pe soția ta cu micul dejun la pat, de exemplu?

Nicolai Tand: Nu prea pot să o răsfăț pe nevastă-mea, pentru că eu plec duminică, luni și marți la Neatza. Cam sâmbăta pot să o răsfăț. Ea mănâncă pain au chocolate dimineața. În rest, Monicăi îi place omleta, niște cartofi rași, un fel de hash browns cum ar zice americanii cu bacon, lucruri simple, clătite.

CANCAN.RO: Pe Monica o lași în bucătărie să testeze vreo rețetă sau nu are loc de tine?

Nicolai Tand: Când sunt eu acasă, gătesc eu pentru că îmi place. În schimb nevastă-mea degustă și îmi spune, îi place. Recunosc că îmi place să dau oamenilor să deguste, când am oameni lângă mine și gătesc îmi place să întreb: ce zici? E bine? Mai sărat?

CANCAN.RO: Simți nevoia de feedback?

Nicolai Tand: Mi se pare normal cumva, nu e ca și cum eu tai și spânzur. Până la urmă când gătesc, nu gătesc pentru mine, gătesc pentru cineva și atunci mi se pare normal să întreb: îți place? Mai sărat? Mai așa? Am deprins treaba asta. Și la Neatza, la băieți, Bucălae tot timpul vine lângă mine, uite, degustă, i-am obișnuit cu mâncarea bună. Așa zic ei, acuma… Îmi place să-i fac pe oamenii de lângă mine să deguste, pentru că de obicei gătesc pentru oamenii de lângă mine, nu pentru mine!

CANCAN.RO: Care este mâncarea preferată și care îți aduce aminte de copilărie? Ce îți plăcea din ce gătea mama?

Nicolai Tand: Ochiurile alea arse pe un sfert în tigaia aia neagră, cartofii scăzuți simpli, făcea o ciorbă de fasole fantastică, fasole bătută cu usturoi nu cu ceapă, plăcinte calde, murături, lucruri simple. Îmi aduc aminte tot timpul de mâncarea pe care o făcea duminica în familie, se fierbea o găină sau niște carne de miel, tot timpul era o zeamă și o sarma de după. Cartofii pârgăliți, îi trăgea mama la tigaie cu niște ceapă prăjită, cu niște paprika, avem o influență din ungurime și folosim multă paprika.

CANCAN.RO: Ce regăsim din mâncărurile copilăriei în meniul din restaurantele tale?

Nicolai Tand: Gogoșile. Am niște cârnați foarte buni pe care îi fac la niște prieteni din Baia Mare, chiar de acolo îi aduc, după niște rețete de-ale mele, am băgat la un moment dat și cartofii, plăcinta cu mere cu aluat cu untură o am și acum. Și zeama de pui e cu tăiței de casă, adică făină cu ou pur și simplu și trași cu cuțitul așa, adică nu sunt perfecți.

Nicolai Tand: „Nu am avut norocul ăsta să mănânce biata mama din mâna mea”

CANCAN.RO: Ce a zis mama când a venit, prima oară, la tine în restaurant și a mâncat?

Nicolai Tand: Nu am avut norocul ăsta. Nu am avut norocul ăsta să mănânce biata mama din mâna mea.

A murit de mult. Asta e viața. De multe ori mă gândesc la treaba asta: oare cum era? Cât de mândră ar fi fost de mine să știe că muncesc mult, că am restaurante, adică mi-aș dori treaba asta. cred că doar pentru mine, pentru sufletul meu.

CANCAN.RO: Până s-a stins, a știu de tine că te-ai realizat în domeniul ăsta?

Nicolai Tand: Da, a fost la Paris la mine și a știut că sunt bine, dar oricum ea a fost mentorul meu în bucătărie. De la ea am deprins plăcerea de a mânca bine și de a degusta. Bine nu înseamnă carne. Mama îmi zicea întotdeauna când mergeam la cules de ciuperci că sunt mai bune ca și carnea. E, pe bune, mama? Nu e adevărat! În timp mi-am dat seama că ciupercile pot să fie mai bune decât carnea.

De la ea am căpătat cumva plăcerea de a găti și curățenia. Mama era o femeie tare curată. Și mama gătea deasupra tigăii, lua așa cuțitul, aici tăia morcovul, aici tăia ceapa, aici tăia roșia, făcea deasupra, mi se pare genial, în țările arabe se mai gătește așa. Nu că nu erau tocătoare, așa a învățat cred.

Nicolai Tand: „A doua zi mi-am dat demisia pur și simplu”

CANCAN.RO: În perioada în care ai lucrat pe ambulanță ce te-a marcat?

Nicolai Tand: Eram într-o firmă privată de ambulanță, dar când se întâmplau accidente mergând dintr-un punct în altul după un bolnav la un spital, se întâmpla să ai accidente, în care suna de la 112 și trebuia să te oprești să dai primul ajutor, am făcut asta cu oamenii cu burta afară. Știi ce e greu în meseria asta? Și am respect pentru oamenii care muncesc, că devii profesionist și vrei să ajuți pur și simplu, numai că e greu să vezi numai oameni cu probleme.

Eu sunt optimist așa de fel și când vezi de dimineața până seara numai oameni betegi cum se zice la noi, oricât de optimist ai fi, la un moment dat îți scade moralul. Și pur și simplu am avut un declic, o fetiță am dus-o la spital de leucemie și e trist. A doua zi mi-am dat demisia pur și simplu. Nu a fost numai acest caz, a fost un cumul de toate, fetița a decedat. Și atunci am zis că nu mai vreau să lucrez.

De acolo am schimbat macazul cum s-ar zice, m-am dus către restaurante. Aveam 25 de ani, eram destul de tânăr. Să te duci cu oameni de 20 și ceva de ani în dializă nu-i ușor, să duci copii la institut tot așa de leucemie, rași în cap, nu-i ușor. Trebuie să fii foarte puternic să le duci, sincer. Eram cred că prea tânăr, nu știu. Până la urmă cred că nu a fost vocația mea.

