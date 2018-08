Chef Scărlătescu a ”sărit” la plajă pe Miss România! I-a propus să…

În 2016 Ioana Filimon a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din România, iar acum după doi ani, continuă să atragă toate privirile cu formele sale bine definite.(Cele mai bune oferte laptopuri) Miss România a încins atmosfera din Mamaia și a pus pe jar mintea celui mai râvnit burlac din showbiz-ul autohton, Cătălin Scărlătescu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini incendiare, cu un puternic impact emotional, în special pentru reprezentanții sexului tare.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Ioana Filimon pe una dintre plajele de fițe din Mamaia, acolo s-a relaxat alături de o prietenă.

De cum a pășit pe nisipul fierbinte timișoreanca a atras privirile tuturor celor din jur. Un lucru normal până la urmă, pentru că fotomodelul este o prezență absolut încântătoare și în costum de baie arată de-a dreptul senzațional. Lucru pe care l-a observat și celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu, care nu a pierdut timpul și a "atacat" imediat ce a simțit "prada". Fară să stea prea mult pe gânduri, celebrul chef a invitat-o pe senzuala brunetă și pe prietena acesteia la terasa lui, acolo unde s-a ocupat personal de bucatele cu care frumusețile s-au delectat.(NU RATA, AICI: FAIMOSUL MILIONAR PHILIPP PLEIN A TRIMIS AVION PRIVAT ÎN ROMÂNIA DUPĂ BIANCA DRĂGUȘANU!)

Ce operații estetice are Ioana Filimon

Ca orice miss care se respectă, Ioana Filimon este posesoarea unui corp de invidiat. Timișoreanca nu spune “NU” când vine vorba de actul artistic al unor fotografii extrem de senzuale. Așa că, în ultima vreme, fosta Miss România 2016, a renunțat la inhibiții și a început să pozeze cu din ce în ce mai puține haine pe ea, ajungând chiar la o serie de nuduri artistice.(NU RATA, AICI: MISS ROMÂNIA IOANA FILIMON A ”INCENDIAT” PLAJA DIN MAMAIA. ATENȚIE, IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT EROTIC!)

Miss România 2016 a recunoscut că are o singură operație estetică, cea de mărire de sâni, în rest este cât se poate de naturală. “Am o singură operație estetică, cea de mărire de sâni. Buzele sunt naturale, am repetat de 1.000 de ori, dar se pare că lumea este încăpățânată, mai încăpățânată camine, și nu vrea să mă creadă. Prima oară când am apărut în presă s-a spus că sunt operată, că am buze, nasul, sânii făcuți. Am zis și atunci, mi-am făcut doar sânii. Dacă mi-aș fi făcut și buzele, și nasul cred că aș recunoaște. E ceva normal în ziua de azi să ai operații estetice, mai ales dacă ai nevoie”, a declarat Ioana Filimon.

„Îmi place să am o viaţă mai agitată“

Ioana a făcut primii paşi în modelling din curiozitate, la 16 ani, şi de atunci a participat la numeroase competiţii locale şi naţionale, dar spune că niciodată nu a câştigat un premiu la fel de important cum este titlul de Miss România 2016. ”Titlul de Miss România a fost cel mai mare vis al meu care mi s-a şi îndeplinit. Acest titlu m-a ajutat să cunosc mai multă lume şi, automat, să am şi mai multe proiecte pe viitor“, a declarat tânăra.

Din postura de Miss România, Ioana le-a sfătuit pe tinerele care îşi doresc să se facă remarcate în industria modelling-ului să fie foarte atente la alegerile pe care le fac, să aibă răbdare şi să muncească foarte mult pentru visul lor. Ioana crede că secretul pentru a se menţine în formă este îmbinarea alimentaţiei sănătoase cu sportul: „Îmi place să mă plimb în natură, nu îmi place să stau într-un singur loc, îmi place să am o viaţă mai agitată.“ Iar când vine vorba despre ce mai înseamnă astăzi frumuseţea, Ioana declară: „După cum spunea Sophia Loren, frumuseţea este ceea ce simţi în interior şi ea este cea care se reflectă în ochii tăi, nu este ceva care ţine de fizic”.

