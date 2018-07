Ioana Filimon a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din România în 2016, iar acum, după doi ani, continuă să atragă toate privirile cu formele sale sexy. (Reduceri mari la jocuri PC ) Miss România a “incendiat“ plaja din Mamaia, după ce a apărut într-un costum de baie minuscul. Atenție, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă imaginile verii, cu un puternic impact erotic.

Fotomodelul Ioana Filimon s-a relaxat pe plaja din Mamaia, alături de două prietene, la fel de sexy, atrăgând privirile tuturor celor din preajmă. (Oferta speciala playstation)

Este și normal până la urmă, timișoreanca este o prezență absolut încântătoare și arată senzațional în costum de baie, sexy și udă. Iar formele sale perfecte pot fi admirate acum și de cititorii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

(VEZI ȘI: Cum reuşeşte Ioana Filimon să aibă o siluetă de invidiat şi să mănânce tot ce pofteşte)

Cea care şi-a adjudecat titlul de Miss România 2016 apare în ipostaze interzise minorilor, atât pe șezlong, cât și în apă sau când se “joacă“ alături de prietenele sale, pe banană.

Ce operații estetice are Ioana Filimon

Ca orice miss care se respectă, Ioana Filimon este posesoarea unui corp de invidiat. Timișoreanca nu spune “NU” când vine vorba de actul artistic al unor fotografii extrem de senzuale. Așa că, în ultima vreme, fosta Miss România 2016, a renunțat la inhibiții și a început să pozeze cu din ce în ce mai puține haine pe ea, ajungând chiar la o serie de nuduri artistice.

Miss România 2016 a recunoscut că are o singură operație estetică, cea de mărire de sâni, în rest este cât se poate de naturală. “Am o singură operație estetică, cea de mărire de sâni. Buzele sunt naturale, am repetat de 1.000 de ori, dar se pare că lumea este încăpățânată, mai încăpățânată camine, și nu vrea să mă creadă. Prima oară când am apărut în presă s-a spus că sunt operată, că am buze, nasul, sânii făcuți. Am zis și atunci, mi-am făcut doar sânii. Dacă mi-aș fi făcut și buzele, și nasul cred că aș recunoaște. E ceva normal în ziua de azi să ai operații estetice, mai ales dacă ai nevoie”, a declarat Ioana Filimon.