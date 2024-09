Cheloo de la Paraziții e plin de bani. Ce profit colosal încasează din afacerile lui

Ion Cătălin Ștefan, cunoscut public drept Cheloo de la Paraziții, este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică rap de la noi din țară. Artistul nu duce lipsa banilor! Ce profit colosal încasează datorită afacerilor pe care le are? Puțini știau că îi place să investească în diferite proiecte!

Cântărețul are succes atunci când vine vorba de carieră. Juratul de la iUmor are talent în afaceri și profită din plin de fiecare oportunitate pe care o are.

Cheloo are mai multe afaceri în diferite domenii. Cea ce îi aduce profit cel mai mult artistului este și cea mai veche dintre ele. Cântărețul a înființat în anul 2004 societatea 14 Hz Producție SRL, care are legătură și cu pasiunea lui. Acolo se lucrează la „realizarea înregistrărilor audio și editare muzicală”.

Profitul colosal pe care Cheloo de la Paraziții îl încasează din afaceri

Nu putem să nu precizăm faptul că artistul este singurul administrator și asociat al societății. Ion Cătălin Ștefan nu a încetat să lupte pentru visul lui, iar 16 Hz Producție SRL i-a adus din ce în ce mai mult profit financiar cu trecerea anilor.

Cheloo a înțeles cum stă treaba cu afacerile, așa că are mare grijă să și investească, nu numai să încaseze. Mulți români au dus-o rău cu banii în perioada pandemiei, însă pentru artist nu a fost așa!

Profitul net al firmei sale a trecut de 1,3 milioane de lei în anul 2022. Cu atât mai mult, cifra de afaceri s-a ridicat la 1,73 milioane de lei. Cântărețul a încasat un profit de 960.000 de lei.

Dacă e să ne uităm în spate, Cheloo a avut un profit de 4,4 milioane de lei în ultimii zece ani, potrivit fanatik.ro

În ce a mai investit artistul

Juratul de la iUmor are simțul afacerilor, așa că nu s-a oprit! Cheloo a investit și în Dental For All SRL, însă aici are un asociat: Alexandra Gloria Dumitrescu. Această firmă deține un cabinet denar, cu sediul în Bistrița Năsăud, acolo unde a fost și înregistrată.

Cheloo deține părți sociale și în Spectru Subsonic SRL, companie care se ocupă cu „activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală”. În anul 2023, firma a avut un profit de peste 250.000 de lei. 5% din afacere îi aparaține lui Daniel Cristian Neagoe.

Cu o viziune în viitor și cu ochii după cât mai mult profit, Cheloo s-a lansat și în lumea modei. Spunem asta pentru că a scos la vânzare o colecție de haine, după înființarea firmei Streetwear Tech SRL. Acolo este asociat cu Dan și Carmen Popescu.

Linia vestimentară nu i-a adus atât de mult profit. Artistul a ieșit pe plus cu 11.000 lei. Cântărețul este, de asemenea, asociat cu Richard Emanuel Vasilache în societatea Knockdown Production.

