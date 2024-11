Cher renunță la muzică? Artista în vârstă de 78 de ani a făcut un anunț trist pentru fani

După mai bine de 60 de ani în industria muzicală, Cher a susținut că viitorul ei album va fi „probabil” ultimul pe care îl va mai lansa. Prezentă la un eveniment de promovare a biografiei sale recent lansată, „Cher: The Memoir, Part One”, ea a vorbit și despre viitorul ei album, cel cu numărul 28.

În acest context, legenda muzicii a dat de înțeles că urmează să se retragă din lumea muzicii după lansarea acestuia, deși nu este 100% sigură, cel puțin din felul în care s-a exprimat.

„Acesta este, probabil, ultimul album pe care îl voi face. Sunt foarte entuziasmată. Sunt piese grozave și sunt foarte încântată că fac acest album”, a spus artista.

Cu toate că încă nu a dat mai multe detalii, Cher și-a confirmat intențiile de a lansa un nou album în emisiunea The Tonight Show, a lui Jimmy Fallon. Ar fi primul după Closer to the Truth, lansat în 2013. De atunci, ea a mai lansat unele single-uri, unele dintre ele ajungând în topuri, dar nu un album complet, arată billboard.com.

„Sunt foarte încântată să fac ceva acum. Sunt cea mai în vârstă persoană pe care o întâlnesc în aproape fiecare încăpere, cu excepția cazului în care sunt într-un azil de bătrâni”, a declarat îndrăgita artistă pentru fanii săi englezi.

Cher s-ar putea retrage după o carieră uluitoare

Cher și-a lansat primul album în 1965, ca parte din duo-ul Sonny & Cher, pe care îl forma cu soțul de la acea vreme, Sonny Bono. Cher și-a lansat cariera solo în același an, iar în anii următori avea să cunoască un succes fenomenal, care i-a adus porecla de „zeița pop”.

În luna octombrie a acestui an, Cher a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame alături de alți artiști, precum Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Peter Frampton și alții.

În timpul discursului său de la ceremonie, Cher și-a amintit de sfaturile pe care i le-a dat mama sa încă de la o vârstă fragedă, care i-au ghidat cariera până unde este astăzi.

„Ea mi-a spus: «S-ar putea să nu fii cea mai frumoasă, s-ar putea să nu fii cea mai deșteaptă, s-ar putea să nu fii cea mai talentată, dar ești specială»”, a povestit Cher.

