Chiar e o surpriză! Cine sunt nașii lui Cătălin Bordea și ai soției sale, Livia. Gestul neașteptat făcut de comediant în fața preotului

Cătălin Bordea și frumoasa lui soție, Livia, au făcut un nou pas important în povestea lor de iubire: au făcut nunta în secret, la cinci ani de la cununia civilă. Cei doi parteneri au spus un: “Da” hotârât, însoțit de promisiuni frumoase legate de iubire, respect și onoare în fața Lui Dumnezeu și a unor prieteni apropiați. Nașii coprezentatorului sunt cunoscuți în lumea mondenă.

Cine sunt nașii lui Cătălin Bordea și ai soției sale, Livia

Deși într-un interviu oferit cu aproape o lună înainte de nunta făcută în secret Cătălin Bordea a spus că nașii stau în Canada, se pare că el și soția sa nu au avut o singură pereche de nași. Și asta pentru că Micutzu și iubita lui, Dumitrița, au acceptat și ei cu bucurie acest legământ. Dovadă este reprezentată de una dintre pozele de album de la nunta coprezentatorului lui Dan Capatos. După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, Cătălin Bordea îi pupă mâna lui Cosmin Nedelcu, iar acest gest este unul simbolic între fin și naș, care se face în fața preotului.

Livia și Cătălin Bordea s-au căsătorit religios duminică, 18 august. “Am înconjurat masa. A treia oară. #Catalin&Livia💚🔂” este mesajul scris de Micutzu în dreptul unei fotografii, pe care a făcut-o publică în urmă cu trei zile. Desigur, el nu a dezvăluit atunci identitatea. Poza urcată pe Instagram de comediantul Cosmin Nedelcu o puteți vedea în galeria foto a articolului.

Livia și Cătălin Bordea își vor petrece luna de miere în Portugalia. Într-un interviu acordat cu câteva săptămâni înainte de nuntă, comendiantul a declarat: “Nevastă-mea de şapte luni nu doarme pentru că ea plănuieşte totul. Şi apoi când pleacă în oraş stă patru ore şi când vine o întreb: ce-ai făcut patru ore. Îmi răspunde: am stabilit furculiţele. Ea chiar plănuieşte şi am tot respectul pentru această femeie fantastică. Are nişte idei dubioase la un moment dat. Am o relaţie extraordinară cu socrii. Mă iubesc ca pe ochii din cap, iar pentru mine sunt părinţii mei. O să avem 80 de invitaţi maximum. Naşii sunt prieteni foarte buni, care stau în Canada. Capatos este fratele meu mai mare, el m-a trimis în viaţă. Nu va fi o nuntă chiar tradiţională. O va duce tatăl ei la Altar. Rochia este foarte simplă, nu este tip sirenă, are două sau trei rochiţe, dar foarte simple. În luna de miere plecăm în Portugalia”. Mărturisirile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.