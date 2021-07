Chiar și fără Mario Fresh prin preajmă, viața Alexiei Eram este tot roz!

Din nou singură, fără Mario Fresh alături, Alexia Eram a făcut senzaţie la mare într-un costum de baie roz. Fiica Andreei Esca nu pare afectată de zvonurile despărțirii, dovadă fiind și imaginile pe care paparazzii CANCAN.RO le-au surprins cu ea și prietenele ei, în timp ce se relaxau, ca niște sirene, la malul mării.

Alexia Eram a decis că este momentul să uite pentru câteva ore de problemele din viaţa sa, astfel că şi-a dat întâlnire cu câteva prietene la o piscină din Mamaia.

(VEZI ŞI: ALEXIA ERAM, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE! FIICA ANDREEI ESCA FACE TERAPIE DE APROAPE UN AN: ”PLÂNG FOARTE DES”)

La ora stabilită, fiica Andreei Esca a ajuns la Nuba, iar preţ de câteva minute a „inspectat” locul. Alexia s-a uitat insistent în jurul său, iar, după ce s-a asigurat că nimic nu îi poate strica momentul de relaxare, şi-a scos trupul, bine sculptat în sală, la vedere.

Costumul de baie roz, „piesa de rezistență”

Alexia Eram a ales să poarte un costum de baie din două piese, roz, care, cu siguranţă, a atras toate privirile.

Tânăra nu a uitat nici de protecţia solară. Fiica celebrei prezentatoare TV are întotdeauna grijă de corpul său, iar în timp ce discuta cu prietena sa a avut grijă să îşi acopere fiecare părticică de piele cu cremă, pentru a obţine un bronz uniform.

Împreună cu prietenele sale, Alexia Eram a rămas la piscină pentru câteva ore, lăsându-se mângâiată de razele soarelui.

Cât de greu este pentru Alexia să fie fiica Andreei Esca

Într-un interviu mai vechi, Alexia Eram a vorbit deschis despre viața ei și despre presiunea pe care a simțit-o, de-a lungul timpului, fiind fiica Andreei Esca.

(CITEȘTE ȘI: FIICA ANDREEI ESCA VREA SĂ FACĂ PASUL CEL MARE? CE A SPUS ALEXIA ERAM DESPRE O POSIBILĂ SARCINĂ)

„Ca fiica Andreei Esca… umm, pe de o parte este un lucru bun, pentru că m-a ajutat în ce fac eu acum. Nu știu dacă aș fi ajuns atât de departe dacă nu aș fi fost fiica Andreei Esca. Dar, pe de o parte, știu că, dacă nu aș fi muncit și nu aș fi făcut real ceva interesant, chiar dacă aș fi fost fiica Andreei Esca, oamenii nu erau obligați să-mi urmărească activitatea.

Pe de altă parte, da, e super-greu, pentru că tot timpul o să fiu fiica Andreei Esca, orice aș face. Poate nu neapărat generația asta, dar celelalte generații mă asociază doar cu fiica Andreei Esca. Trebuie să am grijă la tot ce fac, pentru că știți că mama are o imagine super-curată. Încerc să am grijă la tot ce fac, la toate pozele pe care le postez, tot conținutul meu din social media.

Nu pot să fiu la fel de liberă cum sunt alți creatori de conținut. Oricum, nu aș fi făcut mari chestii. Pur și simplu, trebuie să am grijă la ce postez și cum vorbesc pentru că știi cum se preia orice și mama până acum nu prea a avut nimic în presă așa mai negativ, să zicem”, a declarat Alexia Eram în podcast-ul Laurei Giurcanu, SEENcer.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.