Chinul prin care trece fiul bărbatului împușcat în cap de poliția bulgară! Acesta ar fi bătut grav și înfometat: „Este foarte traumatizat, plânge”

Un incident a avut loc pe 3 octombrie, când un român în vârstă de 49 de ani, tată a cinci copii, a fost împușcat în cap de grănicerii bulgari, în timp ce se afla pe un ostrov de pe Dunăre, unde se presupune că tăia lemne. Bărbatul, care a rămas văduv după ce soția sa a decedat din cauza leucemiei, se află acum în moarte cerebrală, lăsând în urmă o familie distrusă și fără sprijin.

Conform informațiilor, bărbatul a fost surprins de autoritățile bulgare împreună cu fiul său de 19 ani, în timp ce încercau să obțină lemn de pe insula Srednyak, o zonă cunoscută, dar care se află de cealaltă parte a graniței. Se pare că cei doi au trecut accidental frontiera, într-o zonă unde Dunărea nu este adâncă, fără să realizeze că se află într-o altă țară. Cei doi s-au îndreptat spre insulă cu o căruță, iar acțiunile lor nu erau neobișnuite, având în vedere că bărbatul mai fusese acolo și în trecut.

În momentul în care cei doi bărbați erau surprinși în timp ce tăiau un arbore cu o drujbă, lucrurile s-au complicat rapid. Nu este clar dacă a avut loc o altercație, însă se știe că grănicerii bulgari au tras mai multe focuri de avertizare, susținând că românii erau agresivi. Unul dintre polițiști a fost lovit cu drujba, iar în acele momente tensionate, bărbatul român a fost împușcat în cap, rănindu-se grav.

Familia acestuia este distrusă de veste, iar sora bărbatului, care a vorbit cu presa, a descris situația ca fiind o adevărată tragedie.

„L-au bătut toată noaptea, are răni la mâini. Copilul este foarte traumatizat şi plânge: m-a bătut, m-a chinuit, nemâncat, nebăut apă.

2 gloanţe în cap, spate, faţă, într-o tamplă, într-alta, lateral, două împuşcături cu gloanţe adevărate. Starea medicală este foarte gravă, şansele de supravieţuire sunt zero, zero, zero „, a declarat Petruţa Daniela Roşu, sora victimei, pentru Observatornews.ro