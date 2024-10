Drama lui Sorin Bontea: mama lui a murit și el nu a spus nimănui. Ce a făcut la 2 zile după aceea

Celebrul chef Sorin Bontea a dezvăluit recent o experiență cutremurătoare care a marcat începutul acestui an. Într-o confesiune emoționantă, juratul de la MasterChef a vorbit pentru prima dată despre moartea mamei sale, o tragedie personală pe care a ales să o țină ascunsă chiar și de prietenii săi apropiați. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul podcastului Da! Bravo, găzduit de Mihai Bobonete, unde Bontea a fost invitat alături de alți colegi și prieteni de la MasterChef.

În cadrul acelei conversații, inițial dominată de glume și voie bună, chef-ul și-a deschis sufletul într-un moment profund emoționant. Cu lacrimi în ochi, Bontea a mărturisit că la începutul anului 2024, mama sa a trecut în neființă, lăsând un gol imens în viața sa. Cu toate acestea, bucătarul a decis să nu împărtășească această durere cu nimeni, nici măcar cu prietenii săi apropiați.

La scurt timp după înmormântarea mamei sale, Sorin Bontea a făcut ceva ce poate părea neașteptat pentru cineva care trece printr-o astfel de pierdere. La doar o zi sau două după ceremonia de înmormântare, a ales să plece într-o excursie în Delta Dunării alături de Bobonete și un grup restrâns de prieteni. Fără ca aceștia să cunoască tragedia prin care trecea chef-ul, această escapadă s-a dovedit a fi o gură de aer pentru Bontea, care a mărturisit că acel moment l-a ajutat enorm să treacă mai ușor peste durere.

Această dezvăluire neașteptată a impresionat audiența podcastului, dar și pe Bobonete, care a recunoscut că nu a avut idee prin ce trecea prietenul său în acele momente.

Florin Dumitrescu: Eu sunt foarte fericit, adică toată conjunctura în care mă aflu este una foarte frumoasă. Adică familia, job-ul, voi, tot.

Sorin Bontea: Eu sunt bine. Eu cred că pe mine, pe Florin și cred că și pe Cătălin ne-a ajutat Dumnezeu, adică îl mânii pe Dumnezeu să zic că nu este bine… Așa este.

Bobonete: Am avut niște dimineți în care răsărea soarele și eram în Deltă și jur că exact asta a fost discuția. Eram cu el undeva „in the middle of nowhere” și a spus asta: bă, ce fericiți suntem că trăim asta și că suntem aici și suntem vii. Și pusesei și o poză cu maică-ta…

Sorin Bontea: A murit mama. O să-ți povestesc…

Bobonete: Dar ai pus poză acum o lună…

Sorin Bontea: Aia e reluată din ceva… Când am plecat în Deltă? Anul acesta la sfârșit de ianuarie, început de februarie. Pe 4 fabruarie! O îngropasem cu o zi sau două înainte… Și apoi am venit în Deltă. Și știi că la un moment dat v-am zis: Bă, vă mulțumesc frumos! N-am zis pentru ce, dar am zis „mulțumesc frumos”. Și asta pentru că am trecut peste moment mai ușor, cumva m-ați scos din toată nebunia. Așa a fost, mulțumesc frumos!”

Bobonete: Doamne și ce filmări am de atunci, ce apus. Ce chestie, ne-am unit în jurul tău fără să știm ce se întâmplă. Nu știam niciunul ce se întâmplă, dar am petrecut și ne-am distrat ca niciodată! Ne-am întors noaptea.