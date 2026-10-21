Christiane Amanpour pleacă de la CNN. Și-a dat demisia după 43 de ani de carieră

Christiane Amanpour, jurnalistă și corespondentă al rețelei CNN și-a dat demisia după 43 de ani de activitate. Aceasta și-a anunțat retragerea de la postul de televiziune prin intermediul unui mesaj emoționant. Plecarea sa vine la câteva săptămâni după ce compania media Paramount Skydance a preluat oficial Warner Bros.

Jurnalista în vârstă de 68 de ani a anunțat că pleacă de la postul CNN, în contextul schimbărilor de proprietate și al reorganizării a conducerii companiei. David Ellison a fost aspru criticat pentru modul în care a gestionat CBS News. Christiane Amanpour nu va mai prezenta emisiunile zilnice începând cu finalul acestui an. Cu toate acestea, ea va continua să modereze până în luna mai 2027 o emisiune săptămânală la CNN, dar va participa și la procesul de tranziție până în luna iunie. Celebra jurnalistă iraniană a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Christiane Amanpour pleacă de la CNN

Christiane Amanpour a confirmat plecarea de la CNN în mediul online prin intermediul unui mesaj. Aceasta a transmis că se desparte de postul de televiziune după o perioadă îndelungată de reflecție.

Jurnalista a avut o carieră de 43 de ani în cadrul postului, iar decizia nu a fost deloc ușoară pentru ea. Mai mult decât atât, a venit cu un sfat pentru urmăritorii săi.

„După multe luni de reflecție și câteva nopți nedormite, am decis să mă despart de CNN, partenerul meu de 43 de ani fantastici. Împreună am luptat pentru a căuta faptele, dovezile și umanitatea, astfel încât CNN să poată transmite întotdeauna adevărul despre lume și către lume, fără frică sau favoritism. Nu uitați: fiți întotdeauna sinceri, nu neutri!”, a scris Christiane Amanpour , în mediul online.

Ce a transmis directorul executiv al postului după anunțul jurnalistei

Postul CNN a trecut printr-o serie de transformări în ultima perioadă și pare să sufere în continuare modificări. În urma deciziei dificile pe care a luat-o jurnalista, directorul executiv, Mark Thompson a făcut o declarație importantă.

El a spus prin intermediul unei scrisori trimise echipei că plecarea acesteia marchează începutul unui nou capitol. În plus, Mark a subliniat că decizia ei îl întristează profund.

„Îmi pare foarte rău să o văd plecând, dar am ajuns să accept că acesta este momentul potrivit pentru ea, atât personal, cât și profesional”, a spus Mark Thompson.

VEZI ȘI: Jason Arday, fost profesor la Cambridge, găsit mort la 41 de ani. Demisionase în urma unui scandal de plagiat

Mega-tranzacție în media românească! Kanal D, pe cale să fie vândut