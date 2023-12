Parada militară de 1 Decembrie de la Bucureşti a avut un invitat special, pe Alexandru Constantin, zis Alex Gigantu’, care, de altfel, a și interpretat imnul României. Acesta este nimeni altul decât fiul celebrului lăutar Nicu Gigantu’ care, pe vremuri, a scris istorie la restaurantul Casa Doina. Aflați, în continuare, cum a fost selectat artistul pentru prezența la “Ziua Națională”. Avem declarații direct de la sursă.

Mega-surpriză la parada militară pentru “Ziua Națională”, unde baritonul Alexandru Constantin, solist al Ansamblului Artistic ”Doina” al Armatei, a fost cel desemnat să intoneze imnul “Deșteaptă-te, române!”. Potrivit GÂNDUL.RO, artistul a avut o reprezentație unică și a încântat lumea prezentă, dar și pe telespectatori.

Specialistii în domeniu au remarcat că a cântat, tehnic, impecabil și că nu s-a folosit nici de tabletă, așa cum a procedat Andra când a intonat imnul la meciul România-Elveția. Semn clar că știe la perfecție versurile imnului, ceea ce este de lăudat. La reprezentație, Alex Gigantu’ a fost ajutat și de corul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, format din 100 de studenţi.

Alex Gigantu’: “Este cea de-a cincea paradă la care cânt”

Alexandru Constantin este fiul marelui lăutar Nicu Gigantu’ care, timp de mai mulți ani, a făcut show-uri unice la localul Casa Doina. De altfel, pe pagina de Facebook, artistul și-a trecut la secțiunea prezentare titulatura de “interpret al Imnului de Stat al României în cadrul Paradei Naționale a M.Ap.N”.

Contactat de GÂNDUL.RO, baritonul Alexandru Constantin ne-a declarat că ”sunt solist al Ansamblului Artistic ‘Doina’ al Armatei din 2017. Înainte am fost profesor de muzică, între 2012 și 2016, la grădiniță și la Școala de Muzică din Sectorul 3. Am absolvit Conservatorul București la Interpretare Muzicală Canto, am avut colaborări cu Ovidiu Komornik și Marcel Pavel. Sunt invitat oficial la toate delegațiile și momentele oficiale ale Ministerului Apărării pentru a cânta imnul și alte cântece. Fac parte din personalul civil.

Este cea de-a cincea paradă la care cânt. Prima dată l-am cântat la parada din 2017. De fiecare dată când sunt cooptat să cânt imnul national, emoția este diferită, dar frumoasă, încerc să o folosesc în mod constructiv. Sentimentul acesta de român patriot ar trebui să existe în fiecare zi, nu doar în zi de sărbătoare. Este un moment deosebit, este o onoare pentru mine de fiecare dată, accept cu plăcere și doresc să iasă lucrurile cât mai bine, îmi place performanța. Noi începem cu o lună înainte repetițiile, dar chiar dacă se fac repetiții temeinic momentul actului artistic a fost emoționant. Prima dată când am interpretat imnul, emoțiile au fost ieșite din comun”.

A moștenit talentul artistic al tatălui său

Alexandru Constantin a moștenit talentul artistic al tatălui său, dar, cu toate acestea, a decis să nu calce fix pe urmele celebrului lăutar. A preferat să urmeze școli de muzică și să cânte alte genuri, în condițiile în care, ocazional, mai interpretează și melodii de petrecere, dar doar în tandem cu părintele să, Nicu Gigantu’.

“Talentul artistic l-am moștenit de la tata, dar și de la mama mea, pentru că amândoi părinții cântă muzică de petrecere. Eu însă, am decis să studiez muzică mai elevată, am urmat liceul de muzică și Conservatorul, unde am studiat canto și pian. Am ales să nu calc pe urmele celebrului meu tată, pentru că muzica lăutărească este mai greu acceptată în lumea muzicală. Uneori mai cânt și eu muzică de petrecere, dar doar alături de tatăl meu și asta destul de rar”, a dezvaluit pentru CANCAN.RO, în anul 2012, Alex Gigantu’.

