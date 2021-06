Cine e proprietarul din acte al mașinii de 380.000 € pe care o conduce Loredana Chivu?!

Loredana Chivu face furori cu bolidul de 380.000 de euro, pe care susține sus și tare că ea și l-a cumărat, nicidecum nu i-a fost făcut cadou. Doar că apropiații blondinei mai șușotesc că, de fapt, acel Lamborghini Urus pe care Lori îl strunește cu mândrie ar fi luat în leasing pe o firmă al cărei patron este, lesne de înțeles, putred de bogat. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Loredana Chivu rupe rețelele de socializare cu formele sale apetisante, dar, mai nou, și cu caii-putere, care sunt la fel de apreciați de internauți. Ultima lovitură dată de focoasa blondină este cu un superb Lamborghini Urus! Cu un preț amețitor, 380.000 de euro, bani pe care Loredana i-ar fi scos din buzunarele ei pentru a-l achiziționa.

Cine este proprietarul din acte al mașinii?!

Așa zice! “Mașina mi-am cumpărat-o singură, mi-am făcut-o cadou! Este ultimul model de Lamborghini, 11 ianuarie 2021, când mi-am cumpărat-o chiar atunci era scoasă pe piață. Am dat pe ea 380.000 de euro. Îmi plac foarte mult mașinile, îmi oferă confort, și asta este numai bună. După ce am mai prins experiență la condus, am început să investesc în mașini. Îmi plac foarte mult, sunt pasiunea mea”, a declarat Loredana Chivu pentru Playtech.ro. (CITEȘTE ȘI: LOREDANA CHIVU, OPRITĂ DE POLIȚIE LA ARCUL DE TRIUMF . A ”NEGOCIAT” CU AGENTUL 15 MINUTE)

Nicidecum vreun cadou de la cineva! Pur și simplu, a strâns bănuț cu bănuț din reclamele pe care le-a făcut, de-a lungul timpului, dar și din reprezentațiile ca dansatoare. Adevărul ar fi, însă, altul. CANCAN.RO a aflat că bolidul, cu inițiale pe număr care reprezintă numele ei, KIV, ar fi înmatriculat în acte pe o firmă din Arad, a cărei cifră de afaceri în 2019 ar fi fost de 12.232,338 de lei.

Loredana Chivu, despre misteriosul afacerist din Arad

Loredana Chivu spunea, în urmă cu două luni, că are o relație de prietenie cu un patron din Arad, despre care s-a spus că i-a făcut cadou mașina, și că se află în perioada de tatonări. Dezvăluia la acea oră că există mai mulți pretendenți care încearcă s-o cucerească.

”Există cineva care este mai special, dar nu pot să zic că suntem într-o relație serioasă. Momentan, încă tatonăm terenul. În momentul în care o să am un logodnic sau un soț, îl iau de mână și îl aduc aici, în emisiune. Nu este însurat. Da, este bărbatul din Arad, dar nu este însurat. Primesc flori de la mai mulți bărbați.

Loredana Chivu a fost oprită în trafic pentru un control de rutinăMi-a fost aproape în unele momente mai mult decât alți pretendenți. Este un om foarte educat, civilizat, foarte bun la suflet, are un caracter foarte frumos și asta mi-a atras atenția”, a declarat Loredana Chivu. (NU RATA: PERCHEZIȚII LA CLINICA DATĂ ÎN JUDECATĂ DE LOREDANA CHIVU! CU O SEARĂ ÎNAINTE, PATRONUL VALENTIN BURADA I-A SERBAT ZIUA IUBITEI CU ȘAMPANIE ȘI ARTIFICII)

Diva a mai spus că misteriosul bărbatul încearcă s-o cucerească de mult timp. ”Nu este în niciun caz așa cum l-au descris alții. Este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Nu putem să spunem că suntem împreună, dar în momentul în care va fi anunț. El încearcă să mă curteze de foarte mulți ani, dar a ajuns la mine de câteva luni. S-a întâmplat pur și simplu. Eu mă grăbeam să mă duc la un videoclip, el avea un eveniment și s-a întâmplat să discutăm și să vorbim”, a mai spus blondina.

