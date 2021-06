Loredana Chivu a fost oprită de Poliție în zona Arcul de Triumf din Capitală, unde a “negociat” cu un agent preț de aproximativ 15 minute. Din fericire pentru blondină, actele au fost în regulă, “bijuteria” Lamborghini Urus de 300.000 de euro la fel, astfel că nu a primit nicio sancțiune. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile “flagrantului”.

Pentru că este solicitată să participe la multe prezentări de modă, Loredana Chivu circulă în trafic foarte mult, fiind dependentă de mașină. Zilele trecute, în timp ce se deplasa cu bolidul prin Capitală, blondina a fost oprită de Poliția Rutieră. Un agent i-a făcut imediat “marcaj” și i-a verificat fiecare act, impresionat, probabil, și de mașina pe care a optat să o controleze.

„Operațiunea” a durat 15 minute

Așa cum se poate observa din imaginile realizate de CANCAN.RO, Loredana Chivu a fost super-relaxată, conștientă fiind că nu a încălcat nicio regulă de circulație și că toate documentele mașinii sunt în regulă. Politicioasă, fosta asistentă a lui Dan Capatos a prezentat fiecare act și a răspuns tuturor întrebărilor.

Întreaga “operațiune” a durat în jur de un sfert de oră. Apoi, după ce verificarea s-a încheiat, Loredana Chivu a putut pleca liniștită încotro avea treabă. Nu a primit nicio amendă, semn că, în trafic, este o adevărată profesionistă.

“Da, am fost oprită de un echipaj în cursul zilei de joi. A fost vorba de un control de rutină. Mi s-a verificat permisul de conducere, actele mașini, mai multe lucruri. Totul a fost în regulă. Nu am primit nicio o amendă, niciun avertisment”, a declarat Loredana Chivu pentru CANCAN.RO.

Loredana Chivu: „Conduc de 13 ani, am experiență, nu sunt ușor de prins”

În continuare, Loredana Chivu a subliniat că întotdeauna a respectat regulile în trafic, fapt pentru care merită apreciată.

“Este și greu să mă prindă, pentru că eu conduc de 13 ani, am experiență, port mereu centură, respect limita de viteză oriunde. Plus că tot timpul am condus mașini puternice, deci, zic eu, mă pricep, nu sunt ușor de prins”, a glumit blondina.

Bolidul de 300.000 de euro, pe ulițele din Lungulețu

În aprilie, Loredana Chivu i-a lăsat mască pe sătenii din Lungulețu, după ce s-a afișat pe uliță cu bolidul său de 300.000 de euro. La momentul respectiv, blondina i-a lăsat pe toți cu gura căscată, nimeni nefiind obișnuit să vadă astfel de mașini luxoase în zona lor. În satul natal, fosta asistentă a lui Dan Capatos a apărut pentru prima dată cu “bijuteria” în culoarea portocaliu.

I-a incendiat mașina!

Anul trecut, Loredana Chivu a rămas fără bolidul de lux pe care îl conducea – un Mercedes GLE Coupe – după ce o femeie geloasă din Panciu i l-a incendiat crezând că proprietara este amanta bărbatului său. Totul s-a întâmplat în satul Bizichești. Blondina a fost victima unei confuzii de proporții. Fratele Loredanei Chivu fusese acasă la femeia bănuită că i-ar fi furat soțul incendiatoarei.

Ulterior, Loredana Chivu a postat pe pagina de Facebook o fotografie în care ținea în brațe un buchet de flori impresionant și se afla lângă un alt bolid de lux, alb și decapotabil, o cabrioletă de toată frumusețea.

“A fost planul lui Dumnezeu”, a scris sexy-blondina în dreptul fotografiei care transmitea, clar, că incendierea Mercedesului GLE Coupe nu a fost “un capăt de țară” pentru ea.