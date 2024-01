Cine este Alex Delea de la Survivor All Stars 2024. Câte clase are și din ce face bani, de fapt

Alex Delea este câștigătorul Survivor România 2022. Acesta a reușit să se descurce de minune în jungla Dominicană și să plece acasă cu premiul cel mare. Acum, tânărul este gata să o ia de la captă și participă la Survivor All Stars. Alex Delea a reușit să câștige inimile telespectatorilor, însă nu prea multe detalii se cunosc despre el. Câte clase are tânărul și din ce face bani, de fapt?

Alex Delea s-a numărat printre Războinicii de la Survivor România 2022. La acea vreme, acesta a ajuns în finală alături de Ionuț Popa și Elena Chiriac, pe care a reușit să îi învingă. Tânărul Războinic și-a adjudecat trofeul și marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Acum, Alex Delea se aliniază, din nou, la start și este gata să repete schema câștigătoare.

Alex Delea a ajuns la vârsta de 27 de ani și este de profesie barman. Tânărul s-a născut în Constanța, însă mare parte din viața sa a locuit în Costa Brava, Spania. Câștigătorul Survivor România 2022 a făcut școala tot în Spania, unde a locuit până nu demult. Mai exact, acesta a absolvit Institut Public Cap Norfeu din Girona.

Alex Delea nu a avut parte de o copilărie prea ușoară. Tatăl său a dispărut din viața lui la o vârstă fragedă, iar acesta a fost crescut de bunica, mama și mătușa sa. Cele trei au încercat să îi ofere tot ce e mai bun, însă banii nu erau meru suficienți.

Pentru a își ajuta familia și pentru a se susține singur, Alex Delea a început să muncească de la o vârstă fragedă. Încă de la 17 ani a început să lucreze ca barman, în barul care a devenit afacere de familie.

„De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușe-mea au plecat ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea.

Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam patru ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putu să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate”, declara Alex Delea.