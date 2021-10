Cine este băiatul din centrul de plasament din Dorohoi, cu 10 pe linie la şcoală, care se pregăteşte singur pentru Medicină

Povestea impresionantă a unui tânăr din Botoșani poate deveni subiect de film. Narcis Valache are 18 ani şi este elev în clasa a XII a la Liceul ”Regina Maria” din municipiul Dorohoi, una dintre cele mai bune școli din județ.

Narcis este şi unul dintre cei mai buni elevi din Botoşani. A terminat clasa a XI-a cu 10 pe linie. Mai presus de acest rezultat, Narcis este văzut ca un model de ambiţie, un luptător cu suflet mare, aşa cum este descris de colegi. mai mult decât atât, elevul modeul a trăit toată viața în sistemul de plasament. Tot ceea ce-şi doreşte este să ajungă medic, chiar dacă nu s-a pregătit niciodată cu un profesor în particular şi munceşte pentru a intra cu bursă, la Medicină, relatează Adevărul.

Narcis se află în plasament în locuinţele de tip familial din municipiul Dorohoi de 14 ani. Când era mic a suferit din cauza lipsei părinţilor. ”Cel mai greu moment a fost lipsa afectivităţii părinţilor. A fost greu, mai ales când eram copil. Dar odată cu trecerea timpului, mai ales în anii de liceu am ajuns să nu mai tânjesc după afecţiunea maternă sau paternă. Este foarte important să fii motivat. Cu multă credinţă şi multă motivaţie depăşim orice greutate”, spune Narcis.

Tânărul botoşănean spune că a avut norocul să ajungă într-un mediu în care a fost încurajat să studieze şi mai ales a fost alinat când îi era greu.

”Am 14 ani de când sunt aici în plasament. Am avut noroc de cadrul în care am crescut, fiindcă am fost susţinut. Când mi-a fost greu am fost ajutat, am fost lăsat şi încurajat să învăţ. De mic am fost conştiincios. Mi-a plăcut cartea. Totodată ştiam că dacă învăţ voi ajunge mai aproape de visul meu, acela de a fi medic. Pentru mine nu a fost un scop în sine să obţin 10 pe linie. Pur şi simplu am învăţat. Îmi place să studiez. Sincer, în momentul de faţă, pentru mine, foarte importante sunt obiectele de la admitere la Medicină. Îmi plac foarte mult biologia şi chimia”, a mai spus tânărul.

Cei care se ocupă de copiii din cadrul Complexului de Apartamente din Dorohoi spun că pasiunea lui Narcis pentru anatomie este atât de mare încât a refuzat, atunci când a avut ocazia să aleagă, un laptop în favoarea unei cărţi importante de anatomie.

Narcis îşi doreşte să facă medicina şi apoi să aibă o familie, mai scrie sursa citată.

