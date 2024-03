Cine este Cristina, soţia lui Florin Dumitrescu? Tocmai a fost dată în judecată de Antena 1

Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, a fost și ea dată în judecată de Antena Group. Entitatea a dechis, din nou, acțiuni în instanță împotriva foștilor jurați de la Chefi la Cuțite, dar și a soției lui Dumitrescu. Vezi mai jos, în articol, cine este Cristina Sima Dumitrescu, partenera de viață a celebrului bucătar!

„Războiul” dintre foștii jurați de la Chefi la Cuțite și Antena Group continuă. După declarațiile exclusive pe care Cătălin Scărlătescu ni le-a oferit (vezi AICI) și după ce CANCAN.RO a aflat că Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au dat în judecată Antena 1, au fost deschise noi acțiuni în instanță împotriva lor! În urmă cu o zi, celebrul bucătar Cătălin Scărlătescu susținea faptul că foștii jurați nu ar fi fost plătiți pentru filmările celui de-al 12-lea sezon. Pe de altă parte, potrivit unui punct de vedere din partea Antena Group, reprezentanții entității susțin că „şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale”. AICI se regăsesc mai multe detalii.

Acum, reprezentanții trustului i-au acționat pe cei trei foști jurați, din nou, în instanță. De altfel, compania a acționat-o în judecată și pe Cristina, soția lui Florin Dumitrescu. Despre un nou proces se pot consulta informațiile la acest link.

Cristina Sima Dumitrescu (39 de ani) este soția celebrului bucătar care a activat ca jurat la Chefi la Cuțite. Pe cei doi îi leagă o căsnicie de zece ani și au, împreună, doi copii. Cristina și Florin Dumitrescu s-au căsătorit în anul 2014. Soția fostului jurat de la Antena 1 este o fire retrasă și preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. De altfel, nu este străină față domeniului culinar, având o pasiune către gătit, dar și către redactare. Deține blogul Cristina Sima Beauty Blog. Totodată, a urmat un curs pentru a găti dulciuri raw-vegane.

De altfel, Florin Dumitrescu mărturisea că are o relație cu o „femeie perfectă”, conform Viva: „Eu mi-am dorit dintotdeauna o relație cu femeia perfectă. Bineînțeles, perfecțiunea este diferită în accepțiunea fiecăruia. Eu am întâlnit-o pe a mea. Am știut că este ea din momentul în care a apărut, pentru că se cam oprise timpul în loc, era o atmosferă ca de film în perioada aceea în viața mea. Eu, boem, melancolic, artist, am privit-o pe ea, elegantă, frumoasă, strălucitoare, și mi-am dat seama că, dacă ea ar deveni iubita mea, aș putea să fac orice în viața asta, că totul este posibil. Și așa a fost. Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi, și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult. Noi trăim o poveste aparte!”.