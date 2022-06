Cine este de fapt Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022. Dramele prin care a trecut barmanul

Alex Delea este marele câștigător al competiției sportive Survivor România 2022, obținând seara trecută premiul de 100.000 de euro. Deși este un bărbat mereu cu zâmbetul pe buze, Delea a trăit și momente grele de-a lungul copilăriei sale, ceea ce l-a marcat până în prezent.

De-a lungul competiției care i-a testat limitele, Alex Delea a făcut o mulțime de declarații legate de viața sa personală, de relația pe care o are cu mama sa, dar și de încercările la care a fost supus încă din copilărie. Problemele nu l-au ocolit nici în momentul în care a mai crescut, acesta fiind nevoit să fie un sprijin real pentru cei dragi.

Alex Delea, o copilărie plină de lipsuri

Potrivit declarațiilor făcute de-a lungul timpului, viața lui Alex Delea nu a fost mereu una plină de momente frumoase. Bărbatul de 25 de ani a povestit că nu a știut niciodată ce înseamnă iubirea unui tată, deoarece acesta a hotărât să plece de acasă în momentul în care Alex era foarte mic. Câștigătorul marelui premiu a fost crescut de trei femei, după cum s-a lăudat chiar el în urmă cu ceva timp.

„De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus Alex Delea.

Tragedia care i-a marcat întreaga viață încă de la 4 ani

În nenumărate rânduri, Alex Delea s-a deschis în fața prietenilor săi de la Survivor România, povestindu-le acestora problemele pe care le-a avut de înfruntat de-a lungul timpului. Băiatul a susținut că la vârsta de 17 ani a fost nevoit să plece în Spania alături de mama sa pentru a lucra ca barman. Decizia de a părăsi România a luat-o în momentul în care a observat cât de greu îi este să trăiască și să se întrețină acasă.

În urma unei probe pierdute de-a lungul competiției, Alex Delea a mărturisit că la vârsta de 4 ani a fost nevoit să treacă printr-o traumă care l-a marcat toată viața. Se pare că unchiul băiatului s-a sinucis, deoarece nu mai putea îndura faptul că nu le poate oferi celor dragi ceea ce au nevoie.

„Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea. Când aveam 4 ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putut să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate”, spunea Alex Delea.