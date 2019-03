Cine este, de fapt, Florin Siriac, tanarul de la iUmor! Ce NU s-a spus la Antena 1

Un bârlãdean în vârstã de 25 de ani a fãcut senzatie sâmbãtã seara pe scena de la iUmor! Florin George Siriac nu s-a dus cu vreun text învãtat pe de rost, ci s-a apucat dezinvolt si cu mult umor sã-si povesteascã propria viatã. S-au prãpãdit de râs si juratii, dar si publicul când a început Florin sã le istoriseascã despre job-urile si relatiile sale, cu totii admitând în final faptul cã acesta are … carismã.

Florin a recunoscut cã a fost prima datã când a pãsit într-o televiziune si pe o asemenea scenã, însã tocmai naturaletea momentului sãu i-a dat gata pe juratii care i-au dat trei like-uri. Dacã publicul îl va vota pe aplicatia iUmor,acesta ar avea șanse sã ajungã în finalã. Mai mult, Dan Badea, unul dintre prezentatorii show-ului si un vestit comendiant, a plâns, impresionat de prestatia nemaiîntâlnitã a bârlãdeanului Siriac, potrivit vremeanoua.ro

„Florin Siriac a fãcut senzatie pe scena iUmor! Bendeac: E o specie foarte ciudatã de umor involuntar cu accente de umor voluntar!”

„Florin Siriac a fãcut senzatie cu „un fel de stand-up” si cu un numãr de freestyle pe scena „iUmor”, dupã ce a spus cã nu s-a pregãtit pentru momentul lui.”

Sunt titlurile apãrute ieri în presa nationalã, dupã prestatia la cunoscutul si îndrãgitul show „iUmor sau te omor”, dupã aparitia lui Florin George Siriac pe scenã. „ Sunt din Bârlad si am venit la iUmor pentru a-mi povesti anumite întâmplãri din viata mea. Nu am mai fost niciodatã pe scenã si nu m-am pregãtit. Chiar nu trebuie sã mã pregãtesc”, a recunoscut concurentul. Pe scenã, însã, s-a dovedit cã Florin Siriac avea un as în mânecã… sau mai multi.

„Bãi, voi nu v-ati sãturat sã fiti români?”

Fãrã nicio inhibitie, desi era prima oarã pe o astfel de scenã, Florin a precizat cã a plecat din Bârlad, sãtul de un oras în care nu avea niciun viitor, având în vedere talentul pe care îl are. Este absolvent al Liceului „A.I.Cuza” din Bârlad si are o pasiune: freestyle… Are si pe Youtube un canal, care pânã sâmbãtã, când a apãrut la iUmor avea 101 abonati, iar de sâmbãtã pânã asearã avea peste 1200!

Florin le-a spus juratilor, care initial au crezut cã este „bãut”, neîntelegând stilul acestuia de umor, cã a plecat din Bârlad la Bucuresti acum aproape trei ani. Si de ce a plecat… „Visul meu e sã plec din România, sã învãt limba italianã, sã cunosc o asiaticã… Bãi, nu v-ati sãturat sã fiti români?”, a fost una dintre glumele lui. El a fãcut si un numãr de freestyle, foarte apreciat de juriu, în special de Cheloo.

Bendeac a fost uimit de talentatul Siriac!

„Nu a existat niciodatã, în toatã istoria iUmor, din punctul meu de vedere, o asemenea rãsturnare de situatie, la diferentã de câteva secunde sau de un minut. A intrat pe scenã, avea o privire tulbure, nu se uita deloc la noi, dar orice l-ai fi întrebat, el avea un fel de a-ti rãspunde… Era extraordinar”, a spus Mihai Bendeac.

„E o specie foarte ciudatã de umor involuntar cu accente de umor voluntar. Existã o subdiviziune a improvizatiei care se numeste Q&A. Este foarte putin folositã”, a adãugat juratul. Abia dupã aproape o jumãtate de orã în care a stat pe scenã, cei trei jurati l-au lãsat cu greu sã plece, dar cu trei voturi de DA, astfel cã Florin a primit si o sansã de a ajunge în finalã, dacã va fi votat în aplicatia iUmor.

Dan Badea a fost si el fermecat de Florin Siriac. „Din foame se naste umor”, a spus el

Mai mult, succesul lui Florin l-a emotionat pânã la lacrimi pe Dan Badea.”N-a fãcut niciun personaj, el este un personaj! A fost extraordinar! M-ai fãcut sã plâng. Mã crezi când îti spun cã sunt fericit pentru tine? M-a luat prin surprindere, cum a început fatã de cum a terminat si nu doar povestea lui de viatã, ci faptul cã avea o bucurie în ce fãcea! M-a luat un val… am râs, am plâns… acum o sã zicã o tarã întreagã cã Badea plânge la iUmor”, a spus prezentatorul iUmor.

Contactat de reporterii nostri, Florin George Siriac n-a dorit sã dea mai multe detalii din viata sa, precizând doar cã are rudele rãmase în Bârlad si cã se va întoarce aici la toamnã, pentru cã-i expirã buletinul. Preferã ca asupra sa sã planeze misterul, deoarece vã mãrturisim cã Florin este un bãrbat extrem de inteligent, care stie ce vrea si care, deocamdatã, dã dovadã de o modestie iesitã din comun. Urmãriti canalul sãu de pe Youtube si prestatia de la iUmor, pentru cã nu veti regreta. Vorba lui Dan Badea „Din foame ajung asemenea oameni talentati si se naste umorul!”.