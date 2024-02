Cine este, de fapt, tatăl Niculinei Stoican. Mama Angelica nu a fost căsătorită niciodată cu părintele biologic al fiicei sale: „Nu i-am simțit lipsa”

Niculina Stoican și-a pus sufletul pe tavă și a spus tot ce o macină. Interpreta de muzică populară a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între mama sa și tatăl ei biologic. Cât de grea a fost copilăria artistei?

În ciuda faptului că mereu apare cu zâmbetul pe buze, Niculina Stoican a dus o viață plină de greutăți. Situația nu a fost mereu roz pentru artistă, mai ales că a fost părăsită de tată.

Tatăl biologic al acesteia nu a fost alături de ea, Niculina fiind crescută doar de mamă și bunici. A crescut alături de verișorii ei. Abia acum, interpreta de muzică populară a dezvăluit cum a perceput ea iubirea și cât de mult a ajutat-o în formarea ei ca om.

„Mama mea nu a fost căsătorită niciodată cu tatăl meu biologic. Tatăl meu biologic nu m-a recunoscut niciodată decât după ce mama a făcut demersurile și a mers la tribunal, iar după cinci ani de judecată m-a cunoscut. Dar eu nu am simțit lipsa lui niciodată. Mama s-a recăsătorit, eu am trăit alături de sora mea, o familie frumoasă, liniștită. O iubire cât cuprinde. Crescută cu bunicii, cu verișorii mei. Toată viața mea am fost iubită.

Eu nu am dus niciodată lipsă de iubire. De la bunici până la verișorii mei până la mătuși, unchi. Iubirea adevărată, cea care generează viața în universul acesta, este cea care e lângă tine, care te crește, care te formează, care te și apostrofează când greșești, care te ajută, nu iubirea aceea în care tu ești cea mai frumoasă, minunată, mai ales atunci când greșești și ei spun că ești minunată, nu. Iubirea asta te crește, te echilibrează să pleci ca om în viața ta”, a povestit Niculina Stoican, în cadrul unei emisiuni tv, potrivit wowbiz.ro.