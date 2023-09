Cine este Dorinel Umbrărescu și ce contracte are cu statul. Patronul firmelor implicate în explozia de la Călimănești a depășit miliardul de euro

Trei dintre muncitorii care au murit în tragedia de la Călimănești erau angajați la Technostarde SRL, firmă deținută de către afaceristul Dorinel Umbrărescu. Cel cunoscut drept „Regele Asfaltului” a încasat nu mai puțin de 689 de milioane de lei pentru Lotul 1 București – Focșani de pe autostrada A 7, de la stat. Are trei firme cu care a reușit, în anul 2022, să depășească miliardul de euro.

În dimineața zilei de 21 septembrie, patru muncitori de la Lotul 1 al autostrăzii A 7 și-au pierdut viața, în urma unei explozii devastatoare. Alte 5 persoane sunt rănite. Doi bărbați au ajuns la spital, cu arsuri pe 40%, respectiv 65% din suprafața corporală. Trei dintre muncitori erau angajații lui Dorinel Umberto, un om de afaceri cunoscut drept „Regele Asfaltului”.

Sumele pe care le face „Regele Asfaltului” cu cele 3 firme

Deține trei firme: Spedition UMB, SA&PE Construct și Tehnostrade, care au avut, în anul 2022, o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de euro, în creștere cu circa 50% față de anul precedent. Are venituri atât de mari și din pricina faptului că multe dintre contractele sale sunt în colaborare cu CNAIR, Compania Națională de Administrate a Infrastructurii Rutiere.

Ultimele rapoarte care pot fi verificate cu privire la firmele lui Dorinel Umbrărescu sunt cele care arată situația din anul 2022. Potrivit datelor oficiale, firma Tehnostrade a avut, în 2022, afaceri de 1,7 miliarde lei. La final de an, a înregistrat un profit de 147,9 milioane. Spedition UMB, o altă companie pe care o deține, a avut un profit de 2,13 miliarde de lei, chiar dacă are doar 46 de angajați. La firma SA&PE Construct, profitul său a ajuns la un profit de 12,9 milioane de lei, chiar dacă are doar 3 angajați.

Contractele lui Dorinel Umbrărescu la CNAIR

Redăm lista completă a contractelor pe care le are afaceristul cu statul, pentru a repara drumurile publice, dar și ce sume obține în urma serviciilor prestate:

Autostrada Lugoj – Deva, lotul 2 Margina – Holdea (9 km, din care 2 km cu tuneluri) – 1,8 miliarde lei

Autostrada Transilvania, lotul Mihăești – Zimbor (30 km) – 1,6 miliarde lei

Autostrada Transilvania, lotul Zimbor – Poarta Sălajului (12 km) – 836 milioane lei

Autostrada București Nord A0, lotul 2 (19 km) – 831 milioane lei

Autostrada București Nord A0, Lotul 4 (4,5 km) – 312 milioane lei

Drum Expres Craiova – Pitești, lot 3 (32 km) – 780 milioane lei (suplimentare de 110 milioane lei)

Drum Expres Craiova – Pitești, lot 4 (32 km) – 617 milioane lei

Drum Expres Brăila – Galați (12 km) – 371 milioane lei

Autostrada Modovei A7, Lotul 1 Buzău – Focșani (4,6 km) – 689 milioane lei

Autostrada Modovei A7, Lotul 2 Buzău – Focșani (30,8 km) – 1,3 miliarde lei

Autostrada Modovei A7, Lotul 3 Buzău – Focșani (36,1 km) – 1,4 miliarde lei

Autostrada Moldovei, A7 Lotul 4 Buzău – Focșani (10,94 km) – 760 milioane lei

Autostrada Moldovei, A7 Lotul 1 Focșani – Bacău (36 km) – 2,66 miliarde lei

Autostrada Moldovei, A7 Lotul 2 Focșani – Bacău (39 km) – 2,8 miliarde lei

Autostrada Moldovei, A7 Lotul 3 Focșani – Bacău (22 km) – 1,7 miliarde lei

Autostrada Moldovei, A7 Lotul 1 Bacău – Pașcani (30 km) – 1,8 miliarde lei

Autostrada Moldovei, A7 Lotul 2 Bacău – Pașcani (19 km) – 1,4 miliarde lei

Autostrada Moldovei, A7 Lotul 3 Bacău – Pașcani (29 km) – 1,7 miliarde lei

Centura Galați (30 km) – 705 milioane lei

Podul peste Siret Cosmești – 185 milioane lei.

