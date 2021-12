Cine este frumoasa blondă de care fostul membru al trupei Akcent este îndrăgostit? Mihai Gruia iubește din nou: ”Suntem împreună!”

Mihai Gruia iubește din nou! Și nu de ieri, de azi, dar a reușit să țină bine ascunsă povestea de dragoste. În urmă cu mai bine de un an, a zărit-o pe Ana Mihai, o superbă blondă care i-a ”furat” toată atenția. În niște fotografii, însă, la un salon de înfrumusețare. S-a interesat de ea, a aflat numărul de telefon, a sunat-o, iar acum trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, de peste șapte luni. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Un prieten comun avea să fie liantul. La salonul lui de înfrumusețare mergea Ana, blonda care acum îl ține de braț pe fostul membru al trupei Akcent, iar acolo a poposit, într-o zi și Mihai Gruia. A văzut-o în câteva poze. A fost de ajuns pentru că a plăcut-o, susțin sursele CANCAN.RO.

A răbdat o perioadă, dar fata nu-i ieșea din cap, așa că a pus mâna pe telefon și a sunat să se intereseze de ea. L-a ajutat faptul că patronul salonului este prietenul amândurora. S-a interesat de ea, iar atracția a fost reciprocă!

A sunat-o, s-au întâlnit. Ea l-a plăcut și, de atunci, formează un cuplu. S-a întâmplat la începutul lunii mai, a acestui an. Cei doi s-au ferit de ”publicitate”, reușind să țină relația departe de spațiul public nu mai puțin de aproape opt luni.

Contactat de CANCAN.RO, Mihai Gruia avea să confirme că iubește din nou. Nu a intrat, însă, în detalii. ”E adevărat, suntem împreună de câteva luni și ne dorim să ne trăim povestea de dragoste în privat”, a spus fostul membru al trupei Akcent, în exclusivitate.

Mihai a adoptat o fetiță de doi anișori

Ajuns la 39 de ani, Mihai vine după un divorț. Acesta s-a căsătorit cu Laura în 2008, apoi au devenit, într-un singur an, părinții a două fetițe superbe. În 2014, Laura a adus-o pe lume pe micuța Natalia, iar, după câteva luni, tânărul cuplu a adoptat o minunăție de fetiță, în vârstă de doi ani, pe nume Ana.

Mihai Gruia avea să dezvăluie că întâlnirea cu Ana, fetiţa pe care au adoptat-o, a fost una predestinată. Artistul mărturisea că, în copilărie, a crescut cu ideea că este adoptat, din cauza tachinărilor fratelui său mai mare, care-i spunea mereu că părinţii lor l-au găsit la gunoi. Şirul coincidenţelor nu se opreşte însă aici. Mihai a spus că, atunci când a ajuns la cămin, angajaţii de acolo i-au prezentat-o pe fetiţă şi i-au spus că ea este Mowgly, poreclă pe care a avut-o şi el în copilărie.

„Momentele petrecute în familie sunt cele mai importante pentru mine. Viaţa noastră s-a schimbat de când au apărut copiii în ea, ne-am dorit foarte mult acest lucru şi abia acum suntem cu adevărat împliniţi. Am simţit că Ana este copilul nostru de când am văzut-o prima oară. Relaţia dintre ele este extraordinară şi suntem foarte fericiţi din acest punct de vedere”, declara Mihai Gruia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urmă cu ceva timp.

Mihai Gruia, divorț de Laura după 10 ani de mariaj și 14 de relație

Nu a fost numai lapte și miere în familia ”fostului” Akcent. Mihai Gruia şi Laura divorțau, în 2018, după o căsnicie de 10 ani și o relație de 14. Decizia de a se despărţi a fost una discretă, asemeni vieţii personale pe care au ţinut-o departe de ochii curioşilor. Au rămas prieteni de dragul copiilor pe care-i au.

“Încerc să fiu un tată, chiar dacă am divorțat, sunt foarte aproape de familie. Adică, niciodată nu o să-mi părăsesc familia. De divorțat, am divorțat, pentru că nu mă mai înțelegeam cu Laura și am ajuns la concluzia că e mai bine separat. Și este, într-adevăr, mult mai bine separat. Adică, chiar avem o relație, ne cunoaștem de 20 de ani aproape, normal că suntem în relații bune.

Eu cu Laura nu o să mai fim niciodată, suntem părinți, ne iubim fetele și le creștem cât putem de bine. Ieșim destul de des împreună. Ieșim pentru că așa vrem să fim cu copiii, fetele au reacționat extraordinar la divorț și vrem în permanent să menținem o stare din asta, de armonie. Cel puțin, până intră în viețile noastre alte persoane. Și atunci, mi-aș dori în continuare să fie la fel. Și, cu siguranță, va fi la fel, că eu și Laura am dovedit că suntem doi oameni maturi. Nu am nicio relație, sunt singur”, spunea Mihai Gruia. Finalul s-a schimbat, între timp. Mihai nu mai este singur și este foarte fericit cu noua sa iubită, Ana.

