Mihai Gruia, fostul component al trupei Akcent, s-a schimbat radical în ultima perioadă! Cântărețul a devenit un împătimit al sălii de fitness și rare sunt momentele în care dă „skip” antrenamentelor. CANCAN.RO l-a surprins într-un astfel de moment. Iată imaginile!

N-a avut niciodată probleme cu greutatea, dar sportul întotdeauna e binevenit în viața oricui. Asta pare să fi înțeles și Mihai Gruia, ex-solistul de la Akcent! Artistul pare să ducă o viață din ce în ce mai sănătoasă și să pună foarte mare „akcent” pe felul în care arată. Merge la sală destul de des, iar acest lucru se vede! În ultima perioadă, Mihai Gruia s-a „definit”, fapt ce-i aduce și mai multă încredere. Nu știm însă dacă-l ajută și în ceea ce privește domnișoarele!

Cum a devenit Mihai Gruia „fan sport”

Recent, artistul a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO la scurt timp după ce „bifase” o vizită la sală.

În anii de glorie ai trupei Akcent, Mihai Gruia era puțin mai „împlinit”, dar nu și la fel de fericit, am putea intui. De când a ieșit din respectivul proiect, viața artistului a fost într-o continuă schimbare. A divorțat de soția lui, alături de care a stat 10 ani, și-a refăcut viața alături de Andreea Cojocaru, o artistă la început de drum, însă lucrurile între ei n-au funcționat. După despărțire, Mihai Gruia a devenit un fan al sportului, mai exact al exercițiilor din sala de fitness și a reușit să dea jos câteva kilograme.

Îmbrăcat într-o pereche de jeans de culoare albastră și un tricou alb, cu geanta pe umăr, Mihai a fost surprins în Capitală, după ce, cel mai probabil, ieșise de la sală. Și-a aruncat rapid în portbagaj geanta pe care o purta pe umăr, iar apoi s-a urcat la volanul autoturismului Audi Q8 și a plecat în trombă, prin aglomerația din Capitală.

Foștii soți, decizie importantă privind relațiile sentimentale cu alte persoane

Fostul cântăreț a subliniat, nu demult, că atât el, cât și mama fiicelor sale își vor continua relația apropiată, chiar și după ce își vor reface, fiecare, viața sentimentală. Mihai a mai spus că, în prezent, este un bărbat singur.

“Încerc să fiu un tată, chiar dacă am divorțat, sunt foarte aproape de familie. Adică, niciodată nu o să-mi părăsesc familia. De divorțat, am divorțat, pentru că nu mă mai înțelegeam cu Laura și am ajuns la concluzia că e mai bine separat. Și este, într-adevăr, mult mai bine separat. Adică, chiar avem o relație, ne cunoaștem de 20 de ani aproape, normal că suntem în relații bune.

Eu cu Laura nu o să mai fim niciodată, suntem părinți, ne iubim fetele și le creștem cât putem de bine împreună. Ieșim destul de des împreună. Ieșim pentru că așa vrem să fim cu copiii, fetele au reacționat extraordinar la divorț și vrem în permanent să menținem o stare din asta, de armonie. Cel puțin până intră în viețile noastre alte persoane. Și atunci, mi-aș dori în continuare să fie la fel. Și, cu siguranță, va fi la fel, că eu și Laura am dovedit că suntem doi oameni maturi. Nu am nicio relație, sunt singur”, a mai precizat Mihai Gruia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

